Banii judeţului Constanţa, împărţiţi la masa PSD

Întâlniri „conspirative“

Banii județului Constanța, împărțiți la masa PSD

Sfârșitul de an este echivalent, în administrația locală, cu ceva bănuți în plus la buget. Sub o formă sau alta, primarii știu că la ultima ședință de consiliu județean din an mai primesc ceva bani cât să își mai acopere din golurile financiare. Teoria nu este valabilă, însă, pentru toate administrațiile locale, iar ședința de consiliu județean de astăzi vine să confirme acest aspect. Consilierii județeni vor supune astăzi la vot, printre cele peste 50 de proiecte, și pe cel referitor la repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, a proiectelor de infrastructură și a programelor cu finanțare nerambursabilă pe anul 2010. Deși ședința este astăzi, iar proiectele ar fi trebuit să fie publicate în formă finală, pe site-ul Consiliului Județean Constanța figura, ieri, numai... o schiță la proiectul amintit. Concret, așa cum ne-a obișnuit, de altfel, conducerea CJC, în proiect nu erau menționate nici sumele care urmează a fi distribuite administrațiilor locale și implicit nici primăriile care ar urma să benefi-cieze de ele. Acestea vor apărea, cu siguranță astăzi, la mapele consilierilor, cu doar câteva minute înainte de începerea ședinței, aleșii județeni fiind astfel obligați să voteze din nou fără a avea prea mult habar ce. Proiectele de genul celui menționat au creat, însă, întotdeauna dispute și nemulțumiri atât în rândul primarilor, dar și în rândurile consilierilor județeni. Cum pese-diștii au majoritatea în CJC, de bani beneficiază de cele mai multe ori primării conduse tot de social-democrați. Întâlnirea care a avut loc în urmă cu două zile, la Eforie, la care au participat toți aleșii locali și județeni PSD, vine să confirme tendințele părtinitoare ale conducerii pesediste a CJC. Mai exact, primarii PSD din județ au fost convocați de conducerea consiliului județean la o întâlnire în cadrul căreia să își prezinte doleanțele financiare de sfârșit de an, astfel ca ele să poată fi prinse în anexele ce vor urma să apară la proiectul cu pricina. Din păcate, nu același lucru s-a întâmplat și cu primarii PDL sau PNL și asta cu toate că banii ar trebui împărțiți în funcție de necesitățile comunităților și nu în funcție de culoarea politică a primarilor. Mai mult chiar, conducerea Consiliului Județean Constanța este una și aceeași pentru toți primarii, iar fondurile așișderea. Contactat telefonic, consilierul județean Mihai Petre a confirmat și el că problema este una mai veche, iar metehnele conducerii CJC în acest sens nu dispar nicicum. „Toți banii sunt direcționați cu dedicație către primăriile PSD. Dacă mai scapă și câte o primărie PDL e minune de Crăciun. Consiliul Județean Constanța politizează în totalitate actul administrativ. Nu ne-a consultat nimeni și nu cred că ne va consulta vreodată, pentru că procentul nefericit și, sper eu, accidental obținut de PSD în 2008, le permite să se comporte dictatorial și să nu-i ia în calcul și pe ceilalți reprezentanți de la alte partide politice. Fondurile trebuie împărțite în funcție de necesități și nu în funcție de carnetul de mem-bru de partid”, a declarat Petre. Cât privește întâlnirea de la Eforie, mulți primari PSD au confirmat atât că ea a avut loc, dar mai ales că accentul s-a pus pe necesitățile lor financiare la sfârșit de an. Singurul care nu a fost invitat la marea împărțeală, deși mai poartă încă măcar oficial blazon pesedist, este primarul din Peștera, Valentin Vrabie, a cărui aversiune față de actuala conducere a CJC și implicit a PSD Constanța este bine-cunoscută.