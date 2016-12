Banias şi Mitroi împart apele în PDL Constanţa

Înainte de alegerile interne,

Banias și Mitroi împart apele în PDL Constanța

Democrat-liberalii constănțeni încep să se pronunțe cu privire la susținerea pentru candidații la conducerea Organizației Județene a PDL Constanța. Mai mult sau mai puțin oficial, în contexte mai mult sau mai puțin formale, pedeliștii de la malul mării se regrupează. Fie de partea actualului lider, senatorul Mircea Banias, fie de cea a primarului din Valu lui Traian, Florin Mitroi. Interesant de remarcat va fi în ce măsură actualele susțineri vor rămâne în picioare până în ziua alegerilor interne, dată care, reamintim, va fi stabilită de la centru, în cadrul Consiliului Național de Coordonare al PDL, eveniment ce va avea loc mâine. Banias contează pe „toți colegii” Actualul președinte interimar al PDL Constanța, senatorul Mircea Banias, a explicat că nu intenționează să creeze impresia că ar intra în cursa pentru conducerea organizației cu o listă de susținători. „Fiecare se duce în fața colegilor și cere votul. Nu vreau să radicalizez oamenii. Contez pe toți colegii mei”, a mărturisit Mircea Banias. Parlamentarul constănțean nu a dorit să dea nume ale colegilor de partid care îl sprijină pentru un nou mandat de președinte și, în plus, a menționat că până la alegeri mai sunt aproximativ două luni, lăsând aici de înțeles că în acest interval de timp pedeliștii își pot reconsidera opțiunile. „Contez pe sprijinul tuturor colegilor și nu sunt de principiul «cine nu e cu mine e împotriva mea»”, a mai afirmat pedelistul. „Dacă nu câștig, mă marginalizez singur” În ceea ce privește echipa care, cel puțin până la acest moment, a declarat că susține candidatura lui Florin Mitroi, contracandidatul lui Banias, ea este compusă, potrivit declarațiilor primarului comunei Valu lui Traian, din nume precum deputatul Maria Stavrositu, Dumitru Moinescu, fostul edil-șef al municipiului Medgidia, deputatul Zanfir Iorguș, primarii din 24 August și Costinești și consilierul județean Adrian Gheorghiță. Mitroi a afirmat, fără nicio ezitare, că aceștia sunt colegii care i-au mărturisit sprijinul în contextul competiției pentru fotoliul de președinte al democrat-liberalilor tomitani, dar a declarat totodată că nu-i plac „oamenii fățarnici, oamenii care, peste un timp, susțin că «asta-i viața», «așa-i politica»”, arătând astfel că așteaptă de la colegii săi „valoare și mai ales consecvență”. Șeful administrației publice din localitatea constănțeană a subliniat că își dorește ca ei să-l susțină până la capăt în lupta pentru mandatul de președinte al PDL. „Nu pot să fac greșeli. Dacă acești oameni nu vor rămâne consecvenți nu are rost să intru în cursă doar de dragul de-a intra”, a explicat Mitroi. Pedelistul a ținut să menționeze că, în cazul în care nu va câștiga șefia organizației, nu va dori să candideze pentru vreo funcție din cadrul Biroului Permanent Județean. „Dacă nu câștig, nu mai rămân în BPJ, nu mă mai implic, mă voi marginaliza singur”, a afirmat Florin Mitroi. Ulterior, el a adăugat: „Dacă nu am o echipă lângă mine, degeaba mă duc”. Pe de altă parte, dacă echipa care, cel puțin momentan, îl susține pe primarul din Valu lui Traian va decide să parieze pe alt pedelist pentru funcția de președinte - iar aici Mitroi a amintit numele deputatului Zanfir Iorguș - el nu ar avea nicio problemă, căci nu aleargă după funcții.