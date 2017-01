Banias mai vrea un mandat de senator, USL Constanţa îi întoarce spatele

1

Un profitor !

Chiar daca nu va fi condamnat , este prea mult sa apari si in dosarul Resita(UCM) , si in dosarul cu gasca escrocului de Bogatu ! Ar trebui sa se duca sa-si faca meseria pentru care statul l-a pregatit pe gratis (daca are habar de ea - am auzit ca a fost o nulitate in ale marinariei) , sau sa-si vada de afacerile care le-a incropit cu banii proveniti din trafic de influenta/coruptie/etc... In concluzie: un parvenit care nu are ce cauta in pozitii in care sa reprezinte oameni , diun moment ce este un escroc PENAL !!!