Banias îşi mută gaşca de la PDL în fruntea PC

Banias

Am fost coleg de scoala cu acest Banias Mircea din clasa I pana in clasa a X-a. A ramas lafe de inganfat acum ca si atunci. Deh... tacsu era navigator. In alta orine de idei. Acum ca a parasit barca gaurita a puterii si ca a migrat in pur spirit romanesc la opozitie a devenit rau, nemernic tradator. Interesanta al dracu politca asta romaneasca. Dca vi in barca noastra esti un cadru de nadejde. Daca pleci la opozitie esti o lichea. Intreb si eu: Cand a fost Banias lichea: Cand era in PDL sau cand este in PC?