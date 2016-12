Banias, Iorguş şi Chirilă nu şantajează conducerea naţională a PDL cu votarea moţiunii împotriva Guvernului

Banias, Iorguș și Chirilă nu șantajează conducerea națională a PDL cu votarea moțiunii împotriva Guvernului

Atmosfera din interiorul PDL nu pare să fie, în această perioadă, dintre cele mai liniștite, dată fiind, pe de o parte, apropierea moțiunii de cenzură a PSD împotriva actualului Executiv și, de cealaltă parte, scăderea partidului în sondaje, aspect dublat de nemulțumirea unora dintre membrii democrat liberali față de conducerea centrală a partidului. Astfel, există, se pare, parlamentari PDL care amenință cu votarea moțiunii în cazul în care în interiorul partidului nu se iau măsurile de redresare ce se impun, ceea ce poate însemna chiar o posibilă schimbare a „gărzii naționale”. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, eveniment care s-a terminat după miezul nopții și la finalul căruia liderul PDL, premierul Emil Boc, a declarat că acesta reprezintă un moment zero pentru partid căci, pe viitor, cei care aduc critici publice partidului ai cărui membri sunt vor fi sancționați. Menționăm aici că, în ultimul timp, Sever Voinescu și Cristian Preda, considerați reformiști ai partidului, l-au criticat dur pe premierul Boc, mergând chiar până la declarații prin care au cerut demisia acestuia în toamnă. „Separarea Executivului de conducerea partidului ar fi benefică” Parlamentarii PDL de Constanța sunt destul de rezervați pe acest subiect, ei precizând, însă, încă de la început, că sub nicio formă nu vor vota o moțiune de cenzură inițiată de opoziție. Deputatul Colegiului 5, Zanfir Iorguș a explicat că „indiferent de eventualele nemulțumiri și de disfuncționalitățile de comunicare ce intervin între parlamentari și membrii Executivului, este bine ca membrii partidului să fie uniți într-o perioadă de criză și să nu voteze o moțiune de demitere a Guvernului, pentru că ar fi foarte grav în actualul context”. Iorguș a menționat și că, în opinia sa, actualele tensiuni pot fi depășite, dar că e recomandabil ca acest lucru să aibă loc în interiorul partidului, și nu în afara sa. Interesant este, însă, că parlamentarul constănțean a admis, totuși, că din punctul său de vedere „separarea Executivului de condu-cerea partidului ar fi benefică pentru partid”. Chiar și așa, însă, Iorguș a adăugat că, ulterior alege-rilor interne, se vor rezolva și posibilele nemulțumiri, pentru că „în urma unei analize, cei care nu au performat vor fi schimbați”. „Nu voi vota vreodată o moțiune inițiată de opoziție” Liderul interimar al PDL Constanța, senatorul Mircea Banias, nu are critici dure la adresa actualei conduceri a parti-dului. Vizavi de triada Blaga - Berceanu – Videanu, el susține că nu vede niciun motiv pentru care membri din conducerea partidului să nu fie și miniștri ai actualului Cabinet. „Eu cred că domnii Blaga, Berceanu, Videanu sunt printre membrii PDL cu cea mai multă experiență”, a declarat senatorul constănțean. În ce-l privește, însă, pe premierul Emil Boc, președintele PDL, Mircea Banias a mărturisit că „premierul putea să fie, totuși, mai ferm, dar asta nu înseamnă că se impune schimbarea conducerii”. Senatorul PDL a subliniat, însă, că în niciun caz nu va susține vreodată o moțiune de cenzură inițiată de opoziție și că cei care amenință că vor face asta „dau dovadă de lipsă de bun simț”. „Nu accept șantajul” Deputatul Constantin Chirilă a fost ceva mai categoric în ceea ce privește atitudinea unora dintre colegii săi din PDL, care amenință cu votarea moțiunii de cenzură. „Se folosesc de aceste momente pentru șantaj. Nu se poate într-o zi cu rușii, într-o zi cu nemții. Frontul are două ca-pete, nu putem sta la mijloc”, a comentat parlamentarul constănțean, respingând vehement ideea ca membrii partidului aflat la guvernare să-și saboteze, prin moțiune, propriul guvern. Chirilă a declarat, totuși, că în rândul deputaților PDL există, într-adevăr, această propunere ca „fiecare ministru PDL să prezinte, la 1 septembrie, un raport cu activitatea sa, un fel de evaluare, pentru a ști dacă merită sau nu susținerea parlamentară”. „Această susținere nu se face în orb, ci pe realizări, pe viziune”, a precizat prim-vicepreședintele PDL Constanța. Ca și Banias, Chirilă îi reproșează lui Emil Boc o oarecare lipsă de fermitate de care dă dovadă în calitate de premier. Deputatul Maria Stavrositu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.