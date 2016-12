Banias declară că nu are nicio legătură cu dosarul de corupţie de la Reşiţa

Banias declară că nu are nicio legătură cu dosarul de corupție de la Reșița

Numele senatorului PDL Mircea Banias apare, de două zile, în materiale din presa centrală și locală referitoare la o posibilă implicare a sa în dosarul de corupție privind UCM Reșița. Liderul PDL Constanța a dat, ieri, un comunicat de presă prin care anunță că nu are nicio legătură cu persoanele implicate în respectivul dosar, motiv pentru care intenționează să se îndrepte în instanță împotriva celor care folosesc numele său în acest context, aducându-i astfel atingere imaginii publice. „Am constatat cu surprindere că numele meu a fost asociat, fără niciun fel de fundament, cu ale unor persoane din orașul Reșița, bănuite de acte de corupție. Doresc să precizez ferm că nu le cunosc, nu am auzit de persoanele respective și, evident, nici nu am derulat activități comerciale împreună. Prin urmare, orice folosire a numelui meu într-un asemenea context mă face să mă îndrept împotriva celor care îmi aduc atingere imaginii publice”, se arată în comunicat.