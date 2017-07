Băneasa, de la oraş la comună. Cetăţenii, liniştiţi că nu vor plăti pentru schimbarea documentelor

Băneasa, de la oraș la comună. Cetățenii, liniștiți că nu vor plăti pentru schimbarea documentelor

Primarul din Băneasa, Paul Coliș, le dă asigurări cetățenilor din localitate că trecerea de la statutul de oraș la cel de comună nu-i va afecta financiar.În ultima perioadă, au apărut tot mai multe voci care susțin că schimbarea documentelor îi va face pe locuitori să bage mâna în buzunar pentru preschimbarea unor acte în care să se specifice schimbarea categoriei localității.Zvonurile au fost, însă, infirmate de șeful administrației publice locale.„Nu-i va costa nimic dacă își schimbă cărțile de identitate! Și așa actele se schimbă din 10 în 10 ani și atunci se va opera și modificarea privind statutul localității. Cetățenii să stea liniștiți că nu vor trebui să plătească nimic. Din contră, această modificare este pentru noi un câștig.Cu trecerea timpului, ca efect al crizei economice și al unor restricții bugetare generalizate pe tot cuprinsul țării, nivelul unora dintre indicatorii de urbanizare a scăzut semnificativ în raport cu data declarării ca oraș a UAT Băneasa. În același timp, unele instituții de interes public, cum ar fi Judecătoria, spitalul, Parchetul, care se constituie în indicatori și argumente de urbanizare a UAT Băneasa nu mai funcționează. Infrastructura de drumuri, rețele de utilități publice și gradul de echipare edilitară nu mai sunt la nivelul cerut pentru un oraș. Ca efect al crizei economice a scăzut în mod vizibil nivelul de trai și puterea de cumpărare a populației orașului, influențând în mod negativ posibilitatea acestora de a plăti taxe și impozite locale specifice unui oraș. După intrarea României în UE cele mai mari sume de bani s-au alocat prin PNDR, care finanțează proiecte de dezvoltare rurală. Din cauză că avem statutul de oraș noi nu am putut accesa aceste fonduri nici pentru proiecte publice nici pentru cele private, dezavantajând atât populația, cât și pe operatorii economici. Acestea sunt doar câteva dintre argumentele pentru care am dorit să trecem la statutul de comună”, a mai spus primarul Paul Coliș.Pe de altă parte, el a menționat că, deocamdată, nu s-a operat nicio modificare legală în privința schimbării categoriei localității din oraș în comună.„Am trimis la Prefectură tot ce era necesar după organizarea referendumului. Mai departe se ocupă această instituție”, a menționat șeful administrației din Băneasa.La rândul lui, prefectul Adrian Nicolaescu a declarat că documentele urmează parcursul legal.„Am primit tot ce era necesar de la Băneasa și, la rândul nostru, am trimis toată documentația pentru informare la Ministerul Administrației și Internelor și la Ministerul Dezvoltării. Mai departe, se va promova o inițiativă legislativă care va ajunge în Parlament, iar schimbarea categoriei localității se va face prin lege”, a explicat prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu.Cetățenii din orașul Băneasa au fost prezenți, duminică, 11 iunie, la urne, unde au participat la referendumul ce a avut loc în localitate, inițiat de actualul primar Paul Coliș. Ei au trebuit să răspundă cu „DA” sau „NU” la următoarea întrebare: „Sunteți de acord ca UAT Băneasa să-și schimbe statutul din oraș în comună?”.La final, a reieșit că cei mai mulți locuitori vor să se revină la statutul de comună. Potrivit reprezentanților administrației publice locale, din cei 1.699 de cetățeni prezenți la urne, 1.528 au răspuns cu „DA”, alți 142 au răspuns cu „NU”, iar 29 de buletine de vot au fost declarate nule. În consecință, condițiile de validare a Referendumului au fost îndeplinite.Localitatea Băneasa a fost declarată oraș în anul 2004, conform Legii 351/2001, ca urmare a diligențelor depuse de fostul edil Nicolae Coman. Pe atunci, șeful administrației locale le promitea cetățenilor o viață ca la oraș, cu locuri de muncă și atragerea de fonduri europene care să ducă la dezvoltarea urbei. Între timp, nimic din cele spuse nu s-a adeverit, Băneasa fiind chiar o localitate mai săracă decât unele localități cu statut de comună. În schimb, cetățenii s-au ales cu taxe mai mari, conform statutului de oraș.