Avocatul Poporului va contesta la Curtea Constituţională legea care îl împiedică pe Liviu Dragnea să fie premier

Ciudat personaj !

Ciorbea asta si-a desavarsit opera ingropand PNT-CD-ul . Mai inainte de aceasta realizare , a dus in derizoriu ideea de reforma , ideea de lupta impotriva coruptiei , ideea de respect pentru trecut , ideea de logica in filosofia guvernarii ... Acum , in lipsa de alte ocupatii mai banoase , lucreaza pentru cei care l-au pus in functia aia nemeritata , pentru ca , nu-i asa , politica inseamna sa faci bani , iar institutiile inutile , precum cea de ,,avocat al poporului'' , nu inseamna nimic , daca nu foloseste puterii ... Mare ratat , acest personaj !