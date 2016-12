Aviz favorabil pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin

Proiectul de lege inițiat de PNL pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin a primit, ieri, aviz favorabil la Comisia juridică a Senatului, cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”. „A fost un raport favorabil, cu șase voturi «pentru» și trei «împotrivă». Vom trimite asta la plen, eu sper să treacă și la plen. Este ceea ce întotdeauna am spus, cea mai bună formă de reprezentativitate o pot avea primarii, președinții de consilii județene, atunci când sunt aleși de majoritatea cetățenilor”, a declarat președintele Comisiei Juridice din Senat, Cătălin Boboc.Proiectul de lege prevede că este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, iar dacă niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea voturilor sau în caz de balotaj între mai mulți candidați se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la primul tur. Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților este for decizional. PNL a depus în septembrie la Parlament proiectul de lege privind alege-rea primarilor în două tururi de scrutin.Alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin a fost aplicată pentru prima oară la scrutinul local din 2012, după ce PDL a modificat legea alegerilor locale. Până atunci, primarii erau aleși în două tururi de scrutin.Curtea Constituțională și Comisia de la Veneția au stabilit că legislația electorală nu poate fi modificată cu mai puțin de un an înaintea alegerilor. Astfel, chiar dacă proiectul PNL ar întruni majoritatea, el nu ar mai putea fi pus în practică la alegerile locale din 2016.