Averile pesediştilor din Consiliul Judeţean (I)

Averile pesediștilor din Consiliul Județean (I)

Aleșii județeni din partea PSD au strâns, de-a lungul timpului, averi impresionante. Fie că este vorba de case, mașini, terenuri, social-democrații din CJC nu s-au abținut deloc când a venit vorba de lux.Agoniseala vicepreședințilorVicepreședintele CJC Cristian Darie este, de departe, cel mai înstărit. El are peste 30 de terenuri intravilane, agricole, forestiere și de alte tipuri. Acestea au fost dobândite în perioada 2000-2011, sunt pe numele soției și sunt situate în localități precum Dobromir, Topalu, Mihail Kogălniceanu și Agigea. În plus, Darie deține două apartamente la Constanța, trei case de locuit, o casă de vacanță și un restaurant. Și acestea sunt trecute pe numele soției sale. Mai mult, familia Darie deține o rulotă de camping ADRIA, două bărci cu motor Saphir și Cuddy și un motovehicul Yamaha. Bijuteriile, ceasurile și obiectele de artă pe care vicepreședintele CJC le-a achiziționat în timp ating suma de 41.000 de euro. Totuși, familia sa are datorii la bancă de peste 1 milion de euro. Soția lui Cristian Darie a încasat în 2011 aproximativ 200.000 de lei din activitatea de notar public, în timp ce el deține calitatea de asociat și membru fondator în 12 societăți și asociații.Celălalt vice al CJC, Cristinel Dragomir, are un teren intravilan, un apartament de 136 de metri pătrați, o garsonieră de 30 de metri pătrați și un autoturism Pegeout din 2005, luat în leasing. Pesedistul are opt conturi în bancă, cel mai mare ajungând la doar 4.200 de euro. În plus, Dragomir are o datorie la bancă de peste 44.000 de euro. Din salariul de la CJC și onorariul de la cabinetul de la avocatură, Dragomir a obținut un venit anual de aproximativ 100.000 de lei. Social-democratul este acționar la SC Cazare la Mare SRL, președinte la Rugby Club Județean Constanța și la Clubul Sportiv de Backgammon Constanța.Terenuri, bijuterii, case în România și peste hotareIon Dumitrache are șapte terenuri în Dolj, Caraș Severin, Tulcea, Constanța și Mihail Kogălniceanu . Acestea au fost achiziționate în perioada 1998-2010 și sunt intravilane, forestiere și agricole. Dumitrache are o casă de locuit de 360 de metri pătrați la Constanța, o casă de stuf la Tulcea și un spațiu comercial la Dolj. Vicepreședintele PSD Constanța deține acțiuni, părți sociale și dividende la 16 companii. Veniturile pe anul fiscal precedent ale familiei Dumitrache au fost de aproximativ 40.000 de lei.Radu Babuș are două terenuri în intravilan de aproximativ 2.300 de metri pătrați în Mamaia și Tulcea, precum și două terenuri agricole de 15 hectare la Cerchezu. Babuș are medalii, bijuterii, tablouri, icoane și timbre a căror valoare totală depășește 20.000 de euro. Venitul anul al familiei Babuș depășește 50.000 de lei. Pesedistul este asociat în trei companii și ocupă funcția de director general al RAEDPP Constanța.Petrică Munteanu are două terenuri de 1.500 de metri pătrați, precum și două apartamente. Din activitatea de director executiv la Primăria Constanța, Munteanu a obținut un venit anual de 43.098 de lei, la care se adaugă și indemnizația de consilier în valoare de 7.470 de lei.Ioan Mărcuș are un teren intravilan de 500 de metri pătrați, o casă de 180 de metri pătrați, precum și un spațiu comercial. Din activitatea de consilier și cea desfășurată în cadrul Marcus Uranus SRL, Mărcuș a obținut un venit anual de aproximativ 16.000 de lei. La acesta se adaugă dividendele de la patru firme pe care Mărcuș le administrează, în valoare totală de peste 900.000 de lei.Pesedista Ecaterina Prodan deține un autoturism Dacia Supernova, achiziționat în 2001. Din pensia sa, cea a soțului, precum și din activitatea de consilier local, familia Prodan a obținut un venit anual de peste 40.000 de lei.Niculae Peride are un teren agricol la Tulcea, precum și un teren în intravilan de 900 de metri pătrați. În plus, Peride are patru apartamente la Constanța, o garsonieră la București și două case în Constanța și Bulgaria, precum și un alt apartament tot la vecinii din sud. Din vânzarea unui apartament, Peride a obținut în 2011 suma de 40.000 de euro. Veniturile anuale ale familiei Peride provin din activitatea didactică a pesedistului, precum și cea a soției, din închirierea locuințelor de pe litoralul românesc și cel bulgăresc. Consilierul județean este asociat în trei companii, desfășoară activitate didactică la Universitatea Ovidius Constanța, Universitatea Galați și Colegiul Carol.Atanasie Teodorescu are în localitatea Ovidiu un teren în intravilan ce se întinde pe 6.918 de metri pătrați, o casă, precum și un spațiu comercial. De asemenea, Teodorescu are un apartament la Constanța și un autoturism Opel din 2004. Din indemnizația de consilier județean, pesedistul a obținut un venit anual de aproximativ 9.000 de lei. La acesta se adaugă pensia sa și a soției, care însumate ajung la 25.000 de lei anual.