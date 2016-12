Averea consilierilor judeţeni Dumitru Florea şi Atanasie Teodorescu a sporit, iar conturile lui Ionel Manafu s-au golit

În 2009,

Averea consilierilor județeni Dumitru Florea și Atanasie Teodorescu a sporit, iar conturile lui Ionel Manafu s-au golit

Consilierii județeni PSD Dumitru Florea și Atanasie Teodorescu, precum și democrat liberalul Ionel Manafu și-au depus recent declarațiile de avere și de interese pentru anul fiscal anterior, respectiv pentru 2009. Potrivit declarației de avere completate pe 17 aprilie, Dumitru Florea are în prezent cinci terenuri arabile (patru în Lumina și unul în Topraisar), o casă de locuit în Constanța și una de serviciu în Topraisar. Anul trecut, la autoturismul Honda, pe care îl folosea în agricultură, el și-a mai adăugat încă o Honda, două tractoare și trei mașini agricole. Dacă în 2008 avea un cont deschis în 2002 în valoare de 512.000 de lei, în 2009, el menționează un singur depozit bancar, din 2005, de 74.000 de lei. Ca administrator, veniturile sale s-au ridicat la 840.000 de lei în 2009. Din aceeași poziție, în 2008, el încasa doar 60.000 de lei. Pensia sa s-a redus în 2009, ajungând la 25.000 de lei, față de cea de 26.000 de lei din 2008. În schimb, pensia soției sale a fost mai mare cu 1.600 de lei față de cea din 2008, mai precis 9.600 de lei. Din activitățile independente, el a încasat 900.000 de lei, cu mult mai mult față de veniturile acumulate în 2008, de 48.000 de lei. Venituri de 900.000 de lei a obținut și din activitățile agricole. Anul trecut, indemnizația de consilier județean a fost de 6.100 de lei, mai mică față de cea din 2008, care a ajuns atunci la 12.000 de lei. Trebuie menționat faptul că Dumitru Florea a scăpat acum de datoriile de 260.000 de euro pe care le avea pentru utilajele agricole. Pensii mărite Colegul său din Consiliul Județean Constanța, Atanasie Teodorescu, are același apartament în Constanța și conduce același autoturism Opel din 2004. Singurele modificări care au apărut în declarațiile sale sunt cele legate veniturile anuale încasate. În 2009, pensia sa a ajuns la 14.000 de lei, cu 2.000 de lei mai mult față de cea din 2008. Și pensia soției sale a avut aceeași traiectorie ajungând de la 8.000 de lei, în 2008, la 9.800 de lei în 2009. În calitate de consilier județean, Atanasie Teodorescu a primit o indemnizație de 8.900 de lei în 2009, față de 7.137 de lei, cât a încasat în 2008. Mai puțini bani în conturi Consilierul democrat liberal Ionel Manafu are același apartament în Constanța, la care a adăugat acum unul în București. Apoi, el se plimbă cu același automobil Rover. În luna iunie a lui 2009, el susține că și-a vândut Matizul pe care îl avea din 2000, încasând 10.500 de lei. În plus, Manafu declară că are o icoană de lemn, din anul 1983, a cărei valoare este estimată la 15.000 de euro. Potrivit declarațiilor sale din 2009, Ionel Manafu avea în 2008 două conturi (de 40.000 de lei și de 20.000 de lei) și două depozite bancare (unul de 30.000 de lei și altul de 10.000 de euro). În 2009, el a rămas doar cu cele două conturi deschise în 2000 în care mai are 10.000 de lei și un singur depozit bancar de 155.000 de lei. Are aceeași datorie din 2005, scadentă la 2021, în valoare de 35.000 de euro. În 2009, salariul său a fost de 96.000 de lei, exact ca în 2008, doar veniturile soției suferind o reducere, de la 35.000 de lei (2008) la 30.000 de lei (2009).