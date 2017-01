„Avem nevoie de un concept al Constanţei care să difere de cel al lui Mazăre“

Pedelistul Laurențiu Mironescu:

„Avem nevoie de un concept al Constanței care să difere de cel al lui Mazăre“

Democrat liberalii constănțeni se pregătesc, până la finalul acestei veri, să-și desemneze candidații pentru Primăria și Consiliul Județean Constanța. Astfel, dacă liderul Organizației Județene a PDL Constanța, senatorul Mircea Banias, a anunțat încă de acum câteva luni că dorește să candideze pentru mandatul de primar al Constanței, reiterându-și intenția de-a lungul timpului și explicând că acest demers ar trebui să fie una dintre prioritățile partidului, ei bine, există și alți pedeliști constănțeni care se gândesc la asta. Reamintim că alegerile locale din iunie 2008 au constituit un eșec considerabil pentru democrat liberalii constănțeni, iar din acest punct de vedere și ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, lider central al partidului care urmărește activitatea PDL Constanța, a declarat că le recomandă acestora să-și pregătească din timp candidații. „Nici n-aș spune nu Primăriei” Din acest punct de vedere, fostul deputat Laurențiu Mironescu, parte a echipei care o susține pe Maria Stavrositu în calitate de lider al Organizației Municipale a PDL Constanța, a declarat că „tabăra” la care a aderat își va desemna, cel mai probabil până în toamnă, aspiranții la mandatul de edil-șef al Constanței și la cel de la conducerea Consiliului Județean. Menționăm, însă, că Mironescu nu a făcut aceste declarații în ideea unei departajări a candidaților din cele două echipe, ci lăsând de înțeles că partidul va avea doi candidați unanim recunoscuți. De remarcat este, însă, că Laurențiu Mironescu, numele pedelistului cel mai des pomenit în contextul alegerilor din 2008 pentru Primărie - până la intrarea neașteptată în competiție a fostului senator Dorel Onaca - încă se gândește la o eventuală candidatură. În pofida acestui fapt, însă, democrat liberalul a precizat că sunt multe elemente de care depinde desemnarea unui candidat PDL, atât pentru Primărie, cât și pentru CJC. În ceea ce-l privește, Mironescu a afirmat că este mai puțin important ce-și dorește el, „mai important fiind ce-și doresc cetățenii”. În această ordine de idei, pedelistul a declarat că deși n-ar spune „nu” Primăriei Constanța, pentru a se decide ar fi nevoie să aibă „o strategie de echipă pusă la punct, o viziune vizavi de tot ceea ce înseamnă campania electorală, campanie care ar trebui să înceapă din a doua zi după anunțarea candidaturii și câteva sondaje care să confirme cât anume poate un candidat”. „Nu e pe dorințe, e pe putirințe”, a declarat Mironescu. Repoziționarea electoratului constănțean Pe de altă parte, însă, fostul deputat a mărturisit că nu crede că, cel puțin pentru moment, este cel mai indicat pedelist pentru a candida împotriva primarului Radu Mazăre, și asta fiindcă, susține el, are un deficit de notorietate cauzat de absența sa, în ultimii doi ani, din primul rând al politicii locale. Chiar și așa, însă, în opinia sa, PDL Constanța trebuie să adopte „o atitudine mai agresivă în plan local, să fie mai dinamic, să aibă mai multă notorietate”. În ce privește handicapurile de imagine ale PDL Constanța, Mironescu a menționat aici situația democrat liberalilor din Consiliul Local, acolo unde încă activează, sub umbrela partidului, deși au fost excluși, trei consilieri locali: Dănuț Moisoiu, Mădălina Popa și Florin Gheorghe. Cu toate acestea, fostul deputat consideră că „este nevoie de sentimentul apartenenței la un concept al Constanței, dar altul decât conceptul lui Mazăre”. În plus, Mironescu a declarat și că e dezirabil ca la viitoarele alegeri locale să nu mai iasă doar pensionarii, electoratul fidel al lui Mazăre, ci și „studenții și un segment mai educat al populației”.