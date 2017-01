„Avem încredere în Victor Ponta că are experienţa să fie un bun preşedinte”

1

Vorbele unui general

Iata ce zicea acest individ atunci cind PUNR era cu PDL: „Este prima oară când vorbesc despre Victor Ponta, i-am dus copilul la biserică cu toate că Victor Ponta nu are niciun Dumnezeu. Am plecat din PSD și de la conducerea Ministerului de Interne pentru că am refuzat să aduc crima organizată în Guvern și știe bine acest lucru Victor Ponta. Spre știința lui Victor Ponta, trebuie spus că trădarea, dosarele penale și disperarea după funcții sunt caracteristicile conducerii partidului în fruntea căruia se află. Victor Ponta însuși are vocația evidentă a trădării interesului național. (…) Tot ca dovadă a vocației de trădător a șefului PSD stă și amiciția sa cu oameni certați cu legea. Victor Ponta se gudură sub bocancul celor care vor să îngenuncheze România, iar asta îl face un pericol pentru întreaga țară.” Ce poti spune dspre asemenea individ , care mai este si general !?