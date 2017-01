Primarul Zanfir Iorguș:

„Avem cele mai bune proiecte pentru Mangalia“

Zanfir Iorguș și-a lansat candidatura la Primăria Mangalia, ieri, printr-o petrecere câmpenească, în stațiunea Venus. Sute de persoane s-au distrat cu mici, bere și muzică populară și au făcut poze cu Elena Udrea, invitata de onoare a primarului. Evenimentul a început cu o horă, Ion Popescu dansând cot la cot cu blonda de la PD-L. Zanfir Iorguș a venit în fața oamenilor cu echipa sa de candidați pentru Consiliul Local și cu „o ofertă electorală care va crește nivelul de trai”. Iorguș, primar de trei mandate, le-a transmis celor prezenți că de-a lungul timpului a știut să găsească soluții la toate problemele lor, recunoscând totuși că mai sunt multe de făcut pentru oraș și oameni. „Mangalia este precum o locuință. De 12 ani facem renovări, reparații capitale. Am văruit, am zugrăvit. Acum nu mai trebuie decât să o mobilăm și să trăim în liniște și bunăstare în ea”, a declarat Iorguș. Primarul a vorbit pe scurt despre principalele realizări din ultimii patru ani, amintind de școlile modernizate, centralele termice noi, cele mai mici taxe și impozite dintre toate orașele din România, investițiile în turism, în infrastructură. Iorguș i-a pomenit și pe cei care îi pun contre, care dezinformează populația, care mint pentru a câștiga capital electoral. În acest sens, Zanfir Iorguș le-a cerut oamenilor să aibă încredere în el pentru că va demonstra că toate acuzațiile care i se aduc de diverse persoane, „care nu se pot despărți de trecutul lor dinainte de 1989", sunt doar minciuni. „Nu vrem să facem campanie negativă, ci vrem să arătăm că avem cele mai bune proiecte”, a concluzionat Iorguș. Candidatul PD-L pentru președinția CJC, Ion Popescu, i-a felicitat pe cei prezenți pentru că trăiesc „în singurul oraș cu adevărat european din România”. Însă, pentru ca Zanfir Iorguș să-și poată continua proiectele, Popescu i-a atenționat pe oameni că primarul are nevoie de ajutor din partea Consiliului Județean. „Câștigarea fotoliului de primar nu este suficientă. Consiliul Județean va fi marele aspirator de fonduri. O astfel de echipă, ca cea de la Mangalia, trebuie să existe și în Consiliul Județean pentru a putea face treabă. Actualul președinte al consiliului județean nu a făcut nimic. A dormit, chiar și în intersecții. Este așa de somnoros încât adoarme și în intersecții “ža declarat Popescu.