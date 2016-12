O nouă amânare

Autostrada Soarelui întârzie încă doi ani

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Noul termen pentru finalizarea construcției autostrada Cernavodă-Constanța a fost stabilit pentru 31 decembrie 2013. Aceasta este promisiunea făcută de Guvernul de la București finanțatorilor internaționali, potrivit Money.ro.Autoritățile de la București au extins termenul de execuție al autostrăzii Cernavodă-Constanța până la 31 decembrie 2013, conform unui amendament la contractul de finanțare a acestui proiect, propus de partea română Băncii Europene pentru Investiții (BEI), instituție financiară care a acordat un credit României pentru construcția autostrăzii. Amendamentul va trebui să fie aprobat de Guvern sub forma unei Hotărâri.Subsecvent, secțiunea Medgidia-Constanța din această autostradă, mai avansată din punct de vedere al execuției, are și ea termenul de finalizare decalat: de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2012.Autoritățile române au avansat mai multe cauze pentru care au cerut BEI extinderea termenului de execuție și a termenului limită de contractare a creditelor pentru construcție. Iată două dintre cele mai importante: “stadiul execuției lucrărilor (10% Cernavodă-Medgidia și 33% Medgidia-Constanța la nivelul lunii ianuarie 2011)” și “stadiul exproprierilor aferente construcției autostrăzii Cernavodă-Constanța (27,8% Cernavodă-Medgidia și 48,03% Medgidia-Constanța la nivelul lunii ianuarie 2011)”. În aprilie, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a anulat contractul de execuție pentru porțiunea Cernavodă-Medgidia, atribuit firmei franceze Colas, pe motiv că aceasta a cerut prelungirea termenului de execuție dar și o creștere a prețului. În toamnă, va fi organizată o nouă licitație. La celălalt tronson al autostrăzii și la centura Constanței se lucrează.La sfârșitul anului trecut, Boagiu a promis că în vara acestui an se va putea ajunge la litoral pe secțiunea de autostradă Cernavodă-Constanța, dar pe o bandă pe sens. Ulterior, promisiunea a fost restrânsă la tronsonul Medgidia-Constanța, pentru ca, la jumătatea acestei luni, ministrul să promită și mai puțin: se va putea circula pe o bandă pe sens doar pe tronsonul Murfatlar-Constanța, traseu pe care oricum circulația este ceva mai mai fluidă, dat fiind că actualul drum european are două benzi pe sens. Autostrada Cernavodă-Constanța va avea 51 de kilometri și face parte din coridorul IV pan-european.