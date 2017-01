„Autostrada Cernavodă - Constanţa va fi gata în 2012“

Constructorul autostrăzii, în exclusivitate pentru „Cuget Liber“:

„Autostrada Cernavodă - Constanța va fi gata în 2012“

Reprezentanții companiei Colas, care se ocupă de construcția autostrăzii pe tronsonul cel mai sensibil, și anume Cernavodă-Medgidia, dezmint informațiile apărute în presă, potrivit cărora firma franceză a solicitat mai mulți bani în urma unor modificări intervenite pe proiect în 2009. Conform declarațiilor reprezentantului firmei de construcții, contractul încheiat între societatea franceză și Ministerul Transporturilor nu a fost modificat, iar firma nu va primi bani în plus, chiar dacă proiectul inițial a fost prelungit cu un kilometru, din cauza siturilor arheologice. „Proiectul este cu un kilometru mai lung, se va face o buclă de ocolire mai mare, dar am acceptat situația și nu am cerut mai mulți bani”, afirmă unul dintre reprezentanți. Cei de la firma Colas spun că singurele motive pentru care s-a lucrat doar pe porțiunea de cinci kilometri au fost doar problemele de ordin tehnic, legate în principal de situația exproprierilor. Ei afirmă că, pe partea rămasă de 14 kilometri, lucrările au fost îngreunate de punerea în posesie tardivă a terenurilor din partea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și implicit de nesoluționarea problemelor legate de exproprieri și planuri parcelare, și nicidecum nu a fost vorba de bani. De asemenea, cei de la firma Colas speră ca, până în luna aprilie, să fie aplicată hotărârea de Guvern pentru Legea 255 privind exproprierile, lege care îi va ajuta să se apuce cât mai rapid de treabă. „Nu am solicitat niciodată bani în plus. Nu s-a lucrat pe porțiunea de 14 kilometri, deoarece cei de la Ministerul Transporturilor și CNADNR nu ne-au pus la dispoziție terenurile. Au fost probleme cu exproprierile, planurile parcelare care s-au soluționat în mare parte datorită implicării prefectului Claudiu Palaz. Toate problemele au fost de ordin tehnic și au fost în mare măsură rezolvate. Sperăm să ne putem apuca de treabă din luna aprilie”, spune un reprezentant al companiei. Cu privire la declarațiile ministrului Transporturilor, Anca Boagiu, care afirma, în urmă cu ceva vreme, că are intenția de a rezilia contractul cu firma franceză, constructorii afirmă că nu s-a pus niciodată problema de așa ceva. „Am discutat cu doamna Boagiu, nici vorbă de rezilierea contractului! Vom lucra în continuarea la construcția autostrăzii până la finalizare”, declară reprezentantul Colas. „Autostrada va fi terminată în 2012, nu în 2014“ În plus, reprezentatul firmei implicate în construcția tronsonului Cernavodă- Medgidia declară că „în niciun caz, finalizarea lucrărilor nu se va întinde până în 2014”. „Cu cât primim terenurile mai repede, cu atât vom termina mai repede! În niciun caz, nu e vorba de 2014, noi sperăm ca până în 2012 să terminăm, cu tot ce înseamnă o lucrare completă: autostradă circulabilă, spații de parcare, puncte telefonice etc.”, spune reprezentantul firmei franceze.