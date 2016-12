Autorităţile din alte oraşe încearcă să îşi salveze instituţiile de cultură

În timp ce la Constanța cultura este lăsată să moară,

Autoritățile din alte orașe încearcă să își salveze instituțiile de cultură

Spre deosebire de Constanța, unele autorități locale și județene din țară s-au conformat ultimelor prevederi transmise de către Guvern privind lista instituțiilor de cultură care nu intră sub incidența OUG 63/2010, publicată recent de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. În plus, la nivel național, există cazuri și mai fericite în care liderii au reușit să găsească soluții pentru a salva și alte organisme. Una dintre administrațiile locale care a ținut cont de lista publicată de Ministerul Culturii este cea de la Arad. Aici, primarul Gheorghe Falcă a ținut să informeze publicul larg că Teatrul Clasic „Ioan Slavici” iese de sub incidența OUG 63/2010. Potrivit ziarului local „Observator”, edilul a mai precizat că inclusiv Filarmonica și Teatrul de Marionete sunt și ele protejate de amenințarea disponibilizărilor pentru că administrația locală s-a încadrat în normativele de personal. În plus, în cazul instituțiilor de cultură, Gheorghe Falcă a susținut că rămâne responsabilitatea fiecărui manager de a stabili dacă vor avea loc disponibilizări sau nu. În cazul Aradului, trebuie menționat și faptul că primarul a inițiat, pentru ultima ședință de consiliul local, un proiect de hotărâre privind desemnarea unei comisii de consultare în vederea realizării politicii de restrângere a cheltuielilor bugetare pentru încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit prin OUG 63/2010. În schimb, la Constanța, nici nu s-a pus problema realizării unor astfel de consultări. Sibiul a salvat Teatrul Național și Filarmonica Potrivit „City News”, angajații Teatrului Național „Radu Stanca” și cei ai Filarmonicii de Stat din Sibiu au scăpat de restructurările impuse de Guvern întrucât administrația locală a luat în calcul lista ministrului Kelemen Hunor. Mai mult, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a venit cu o altă soluție pentru a salva și Teatrul Gong. Astfel, începând cu sfârșitul lunii iulie, acesta a fost transferat de la Consiliul Județean la Consiliul Local. Edilul a mai găsit un artificiu pentru a salva și alte locuri de muncă. Iohannis a propus transformarea Serviciului Public Administrația Piețelor în Societate Comercială, având ca acționari municipiul Sibiu și județul Sibiu. Centrul Cultural Brașov preia toate instituțiile culturale În ultima ședință a Consiliului Local Brașov, aleșii au aprobat înființarea Centrului Cultural Brașov care va prelua activitatea administrativă a tuturor instituțiilor culturale, potrivit „Monitorul Expres” și „Bună Ziua Brașov”. Centrul Cultural va gestiona bugetele alocate pentru Teatrul „Sică Alexandrescu”, Filarmonica Brașov, Opera Brașov și Teatrul „Arlechino” prin serviciul de contabilitate-buget, achizițiile publice în mod unitar, prin compartimentul achiziții publice, probleme legate de resurse umane și marketing-ul activităților. Noua instituție va funcționa ca un serviciu administrativ al tuturor celor patru instituții de cultură, reducându-se astfel o serie de posturi. Oradea preferă transferul la municipalitate La Oradea, trei dintre instituțiile de cultură locale, Teatrul de Stat Oradea, Filarmonica de Stat și Teatrul „Arcadia”, figurează pe lista instituțiilor de cultură care sunt absolvite de OUG 63/2010, alături de alte 34 de instituții de spectacole și concerte din țară. Reprezentanții Consiliului Județean Bihor au declarat că au primit din partea Guvernului mai multe precizări în acest sens și le-au și respectat. Cotidianul local „Crișana” îl citează pe purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor care susține că se vor face reduceri doar la nivelul posturilor vacante. De asemenea, în cazul Teatrului de Stat și al Filarmonicii, consiliul are, în continuare, în vedere transferul la municipalitate, deoarece Primăria dispune de mai multe fonduri pentru a gestiona aceste instituții. Același cotidian îl citează pe Emil Boc, reamintind una din declarațiile sale potrivit căreia ordonanța nu afectează instituțiile de cultură înființate în decursul timpului de autoritățile centrale, chiar dacă acestea se află astăzi în subordinea consiliilor locale ori județene. Timișoara nu se atinge de instituțiile de cultură Administrația locală din Timișoara a făcut, la rândul său, o serie de restructurări la nivelul organigramei, reorganizând anumite direcții și servicii, însă păstrând intacte instituțiile de cultură. Singura excepție este Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, care intră sub incidența OUG 63/2010. „Restructurările vor afecta doar funcționărimea, nu vor fi vizați și artiștii, pentru că guvernanții au hotărât zilele trecute ca instituțiile de cultură din subordinea primăriei care nu au fost înființate prin hotărâri de consiliu local să facă excepție de la aplicarea OUG 63”, se precizează pe site-ul Timiș online, tion.ro.