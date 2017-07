Consilierii locali la raport!

Aurelian Marin și Irinela Nicolae și-au făcut evaluarea: ședințe, discuții și audiențe

Consilierii locali municipali din Constanța continuă să-și depună rapoartele de activitate aferente activității depuse în ultima jumătate a anului 2016, mai exact, din momentul în care au preluat mandatele de aleși locali și până la sfârșitul anului trecut.După ce în edițiile anterioare am prezentat activitatea altor aleși locali, în ediția de astăzi continuăm cu prezentarea raportului depus de consiliera locală Irinela Nicolae de la PSD.Printre altele, ea precizează în documentul înaintat că, în anul 2016, a participat în calitate de membru al comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local la întâlniri de lucru în cadrul SPAS Constanța și a efectuat vizite de lucru la ONG-urile care au solicitat finanțare.Totodată, social-democrata a explicat că a inițiat trei proiecte de hotărâre, respectiv desemnarea reprezentanților CL în consiliile de administrare și comisiile pentru evaluarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar. Un alt proiect vizează aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului consultativ pe probleme de tineret și constituirea comisiei de analiză și verificare a modului de exercitare a dreptului de administrare asupra imobilelor de către unitățile de învățământ.În plus, Irinela Nicolae susține că, în relația cu cetățenii, a participat săptămânal la audiențele organizate la sediul central al PSD Constanța și la sediul din cartierul Tomis Nord, unde a încercat să soluționeze o serie de aspecte sesizate.La rândul lui, colegul său de partid consilierul local Aurelian Marin a scris în raportul de activitate că a participat la toate ședințele. De asemenea, el a fost președinte de ședință și a condus lucrările CLM timp de trei luni, în perioada februarie 2017 - aprilie 2017.La fel ca și ceilalți consilieri locali, și Aurelian Marin participat la consiliile de administrație ale mai multor licee, școli și grădinițe din Constanța.Interesant este că, pentru prima dată, un consilier local își apreciază singur munca într-un raport public.„Apreciez cu calificativul satisfăcător spre bine participarea mea în aceste consilii de administrație. Motivele pentru care nu sunt pe deplin mulțumit de activitatea mea pe acest segment sunt diverse. Unele sunt independente de mine, dar sunt și situații în care implicarea mea ar fi trebuit să fie mai mare. Vreau ca în următorul an activitatea mea în cadrul consiliilor de administrație din licee, scoli, grădinițe să fie mai bună. Prezența în consiliile de administrație poate sugera uneori conotații negative. De aceea fac precizarea că prezența în aceste consilii de administrație din învățământ este una voluntară și neremunerată”, a menționat Aurelian Marin.Pe de altă parte, social-democratul Aurelian Marin a adăugat că a avut o participare activă și directă la întâlniri, discuții, evenimente, mese rotunde ce au legătură directă cu turismul de litoral în general și cu turismul din Constanța în special deoarece este cunoscut faptul că principalul domeniu de experiență și expertiză pentru el este turismul de litoral.Reamintim că aceste rapoarte au fost depuse deoarece Legea administrației publice locale îi obligă pe aleși să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public de secretarul instuției. Practic, rapoartele ar trebui depuse până la data de 31 martie a anului următor celui care se face raportarea. Cum mandatele actualilor consilieri a început în luna iunie a anului trecut, unii dintre ei au considerat că încă nu a trecut un an de la preluarea mandatelor și astfel ar mai avea timp să le prezinte până la sfârșitul lunii iulie.