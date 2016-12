Augustin Zegrean: Este foarte greu, după ce ai fost judecător la CCR, să te mai duci să faci politică

Fostul președinte al Curții Constituționale Române (CCR), Augustin Zegrean, a precizat că nu s-a decis, însă, dacă va reveni în politică. Totodată, el a spus că nu i s-a propus să preia conducerea interimară a filialei PNL Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres.„Nu știu, nu am luat încă o decizie. Eu sunt avocat și profesia mea este acolo, eu oricând pot să mă întorc ca avocat. Mie mi-a plăcut avocatura, am practicat-o poate chiar cu succes și nu am o problemă de supraviețuire. Nu am problema asta și nu știu dacă o să mă întorc în politică. Este foarte greu, după ce ai fost judecător la Curte sau chiar președinte două mandate, șase ani, să te mai duci să faci politică. Nu mai sunt la vârsta la care să o iau de la capăt. (...) Cred că este timpul să îmi văd de treburi", a spus Zegrean, într-un interviu acordat Agerpres.În privința informațiilor potrivit cărora ar putea prelua conducerea interimară a filialei PNL Bistrița-Năsăud, Zegrean a precizat că nu a fost întrebat de nimeni și că nu crede că va face acest lucru, mai ales că nu este membru al acestui partid.Despre posibilitatea de a deveni membru PNL, fostul președinte al CCR a spus: „Nu știu. Nu vreau să spun nici că da, nici că ba. Dacă ar fi să mă întrebi azi, aș spune nu. Ce voi face la toamnă, nu știu, poate mă plictisesc acasă și mă duc să fac politică, dar eu nu am fost membru PNL, nu am fost nici membru PCR. Am plecat de la Partidul Democrat, partidul acela nu mai există".El a adăugat că nu îl „tentează” să candideze la alegerile parlamentare din acest an, dar a precizat că i-a plăcut perioada în care a fost senator.„Să candidez, nu mă tentează deloc, dar m-ar tenta să fiu senator, de exemplu. Mie mi-a plăcut în Parlament. Mi-a plăcut foarte tare în Parlament, mai ales când am fost senator în prima perioadă, în anii '90, era o activitate foarte intensă, atunci legile se făceau în Parlament. Am fost vicepreședintele Comisiei juridice a Senatului toată perioada și am lucrat mult în perioada aceea și chiar mi-a plăcut. Atunci chiar credeam că facem legi și că ce facem noi este colosal și că noi suntem puterea în țară", a mărturisit Zegrean.Fostul președinte al CCR a subliniat că în prezent este foarte greu să faci campanie electorală pentru că este greu ca oamenii să mai creadă în promisiuni.„Ce să le mai spui oamenilor? Le-am tot spus că o să le fie bine și tot nu le e bine. Ce să le mai spun? Să le spun, din nou, că o să le fie bine? Nu or să mă mai creadă. (...) Oamenii așteaptă foarte mult de la Parlament. Așteaptă mai mult decât poate Parlamentul să facă. Nu poți să le spui oamenilor că dacă ești tu deputat sau senator le faci pod peste apă, că nu este treaba ta, dar asta spun parlamentarii. Și lumea încă mai crede sau nu știu ... cred că nu mai crede. Era un exemplu la Bistrița, a mers un domn în campania electorală și a spus: 'Vă fac pod peste apă, pod acoperit vă fac!; Dar noi nu avem apă; Nu-i nimic, aducem și apă!'. Nu se poate nici chiar așa", a adăugat Zegrean.