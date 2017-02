Augustin Lazăr: "Nu ar trebui blocată o cercetare penală în curs"

28 Februarie 2017

Procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, în cadrul plenului CSM, că a găsit exclusiv aspecte de urmărire penală în dosarul în care se cercetează OUG 13 și că nu ar trebui blocată o cercetare penală în curs.Plenul CSM a luat în discuție eventualitatea sesizării Inspecției Judiciare pentru a verifica felul în care DNA și-a arogat competența de a verifica legalitatea și oportunitatea în cazul OUG 13, dar și modul în care procurorul general Augustin Lazăr a gestionat comunicarea după emiterea acestui act normativ.În acest context, Augustin Lazăr a precizat că a analizat dosarul și că a descoperit exclusiv aspecte de urmărire penală."Cu referire la acțiunile de urmărire penală ale DNA, aș dori să precizez că eu am văzut dosarul și am văzut că exclusiv aspecte de urmărire penală au fost cercetate. (...) Să vedem motivarea deciziei CCR și o să o respectăm fără niciun fel de dubiu, dar eu vă pot asigura că am văzut dosarul și am văzut aspectele de natură concrete care au fost cercetate acolo și persoanele concrete care ar fi comis aceste fapte. (...) Nu ar trebui să blocăm o cercetare penală care este în curs făcând comentarii și luând măsuri altele decât cele care ar fi normal de luat. S-ar putea interpreta și în acest sens, să fie timorați procurori care au început o urmărire penală pentru fapte concrete. Fapte concrete, eu vă spun că am văzut dosarul (...)", a precizat Augustin Lazăr.