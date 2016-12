Audienţele prefectului Palaz în judeţ dau roade

Audiențele prefectului Palaz în județ dau roade

Prefectul Claudiu Palaz a înmânat personal unui număr de 34 de locuitori ai localității Lanurile din comuna Bărăganu documentele prin care li se atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor preluate abuziv de stat în perioada comunistă, după 1945. „În cadrul audienței pe care am susținut-o la Bărăganu, în urmă cu două săptămâni, majoritatea cetățenilor mi s-au plâns că nu reușesc să intre în posesia terenurilor care li se cuvin conform legii, din cauza administrației locale, care nu a făcut demersurile necesare către Comisia județeană Constanța de fond funciar. De aceea, am solicitat comisiei locale Bărăganu documentația necesară punerii în aplicare a prevederilor legale, astfel încât în ședința de miercuri, 13 aprilie, Comisia Județeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului a validat punerea în posesie a tuturor celor îndreptățiți. Celeritatea cu care am acționat și pentru care ne-a acuzat Cristinel Dragomir, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, este o caracteristică a stilului nostru de lucru, mai ales în ceea ce privește legile proprietății”, a precizat prefectul Claudiu Palaz. El a reamintit faptul că a simplificat procedura de eliberare a ordinului care are ca obiect atribuirea în proprietate a terenurilor aflate în intravilanul localităților și că, în mai puțin de un an, a adus la zi toate problemele de fond funciar și cele legate de Legea 9. Totodată, a ținut să amintească că, în câteva luni a soluționat toate problemele legate de exproprieri pentru a crea front de lucru pentru autostradă și pentru șoseaua de centură. „Bineînțeles că acțiunea din comuna Bărăganu se va repeta și în alte localități din județ, ori de câte ori va fi necesar și cu aceeași promptitudine, căci niciun efort nu este prea mare atâta timp cât îl depunem în interesul cetățeanului”, a mai declarat Claudiu Palaz.