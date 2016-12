Au sosit primii copii în tabăra de la Năvodari

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primii peste 200 de copii au sosit vineri în Tabăra Năvodari ca să se bucure de soare, mare și vacanță! Autoritățile locale au pregătit ca la carte pavilioanele de cazare din Tabără, dar și plaja și locurile unde se vor desfășura activitățile culturale, sportive și de socializare.„Am ajuns la acest proiect cu sprijinul Asociației ATAC din Galați și, bineînțeles, a Primăriei Năvodari. Mulți dintre acești copii nu au văzut niciodată plaja, darmite să fie la mare. Pentru noi este o surpriză deosebit de plăcută”, a declarat Mariana Robea, director Fundația Familia Galați.Primele serii de copii au sosit din județele Galați și Covasna. Mulți fac parte din familii cu venituri modeste, iar vacanța la mare nu ar fi fost posibilă fără implicarea Primăriei Năvodari și Consiliului Județean Constanța. Mulți dintre cei mici vor vedea marea pentru întâia oară, astfel că au fost întâmpinați cu ospitalitate la sosirea în Tabără chiar de primarul Nicolae Matei.„Bine ați venit la mare, bine ați venit la Năvodari! Încercăm ca an de an să îmbunătățim lucrurile. O facem împreună cu Consiliul Județean, orașul Năvodari și Tabăra de Copii. Vrem să vă rugăm să popularizați orașul, stațiunea Năvodari și vă asigurăm că facem tot ceea ce depinde de noi ca de la an la an să găsiți condiții mai bune”, a declarat primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei.Gazdele sunt pregătite să le ofere copiilor și însoțitorilor o vacanță de neuitat. Spațiile de cazare sunt renovate, la fel și cantina unde vor servi masa. Pe plaja fină au fost amenajate terenuri de sport, iar programul de distracție din fiecare zi este încărcat. Astfel că nimeni nu va avea timp să se plictisească, mai ales că prognoza meteo ține cu cei care au ales să vină pe litoral în această perioadă.„Suntem pregătiți să primim 670 de copii pe serie, suntem pregătiți din punct de vedere igienico-sanitar, cantina este autorizată, spațiile de cazare, plaja. Pe copii îi așteaptă aici distracție și voie bună”, a declarat Marian Surdu, șef Birou Servicii Primăria Năvodari.Pe lângă reprizele de plajă și baie, copiii vor participa zilnic la concursuri distractive pe plajă și competiții sportive. Serile sunt dedicate concursurilor de dans ori miss și mister, la discoteca din Campus. Tabăra Năvodari va fi în această vară gazda a peste două mii de elevi care vor veni la mare din toate colțurile țării.