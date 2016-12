Au revenit iepuraşii la Prefectura Constanţa

1

cultura crestina

20 de iepuri"aduc bucurie in sufletele constantenilor"...ha,ha ,ha.........Nu stiam de ce constantenii sunt mahniti si au o viata trista intr-un oras in ruina.lipseau iepurasii!!! De cand dracu ieourele este simbolul pastelui?Animalul este un obiect comestibil comercial recent,neuitand ca ciocolata are putin mai mult de 100 ani,inventata de Van Hooten.Si papagalul din capul urbei le-a spus copiilor la gradinita ca a venit cu cadouri de" iepurasi".Sfintele sarbatori de Paste au alte simboluri,insa de la niste inculti pagani la ce sa ne asteptam?