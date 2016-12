Au început lucrările de asfaltare pe strada Bucovinei din Medgidia

1

asfalatare str oituz

ptr. anul 2013 era in program si asfaltarea strazii oituz,dar edilii sau razgandit ptr.la anul si acum au venit si au adus gunoiul razuit de pe alte strazi,ca sa astupe gropile infernale,dar oare s-au gandit ce se va intampla la prima ploaie,toata masa aceasta razuita o sa umple canalizarea.chiar cetatenii acestei strazi au ajuns bataia de joc a primariei?va rugam ca ziar local judetean de stiri sa veniti sa vedeti str.oituz cum arata,Anul trecut am avut promisiuni certe din partea dl. primar ca se va asfalta iar acum suntem amanati din nou,probabil ca cetatenii de pe str. oituz nu prezinta un interes pentru primarie,decat atunci cand ne achitam taxele locale sau la alegeri.ne-am bucurat in zadar ca gata se va face ceva,dar lucratorii ne-au instiintat ca acest praf batatorit ajunge deocamdata si asfaltul va veni la anul.Care an oare?Chiar nimeni nu poate sa-i atentioneze pe acesti "specialisti"?Nu avem nevoie de praf batatorit pe strada!!!!