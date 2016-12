„Au fost cele mai proaste alegeri organizate în ultimii 22 de ani”

Președintele Partidului Verde, filiala Mangalia, Marian Dörner, spune vizavi de alegerile locale din 10 iunie, că a fost o zi a alegerilor fără nicio regulă. „Au fost cele mai proaste alegeri organizate în ultimii 22 ani. Nu am crezut că poate exista o așa de proastă organizare, o adevărată bătaie de joc. Secții de votare cu număr insuficient de cabine de vot, secții de votare unde unii președinți nu știau, pur și simplu, cum să completeze procesele verbale,de asemenea secții de votare unde s-a produs o înghesuială de nedescris, condiții absolut improprii procesului de votare. Toate acestea demonstrează că singurul criteriu după care au fost numiți acești președinți a fost doar fidelitatea față de organizatorul acestor alegeri”, a precizat Marian Dörner. El a mai spus că Partidul Verde va merge mai departe încercând să trezească în mintea și sufletul locuitorilor Mangaliei dragostea, interesul și responsabilitatea pentru protejarea și îmbunătățirea mediului înconjurător. „Așa cum am spus, nu abandonăm această luptă sperând în continuare la obținerea unui loc în Consiliul Local prin care să putem implementa numeroasele noastre proiecte de mediu și ecologie, de care, de altfel, Mangalia are strictă nevoie”, a mai adăugat Dörner.