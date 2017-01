Ateul Remus Cernea, propunere pentru finanţarea bisericilor

3

Ceva nu "pupa"

Remus Cernea este hamsterul din borcanul lui Mazare. Pe eticheta borcanului sta scris: "REMUS CERNEA-HAMSTER MUTANT " "In primarie la mine" mai gasim doi hamsteri de Bucuresti. Sa nu uitam de Manuela Mitrea sau de Madalin Voicu. "Ce cautati voi in primarie la mine ?" Cu ce se hraneste un hamster ateu ? Un hamster ateu se hraneste cu fete bisericesti. Cand biserica nu e,nici Remus Cernea nu are ocupatie. Nu sustin privilegiile unei clase sociale.Nu sunt un adept al finantarii bisericilor din bani publici. Dar ceva nu "pupa". Ca sa obtina o majoritate parlamentara, Victor Ponta a urcat in arca lui Mazare tot felul de vietuitoare credincioase sau necredincioase.Uite ca un hamster ateu a scapat din vitrina lui Mazare. Sobolanul mutant se hraneste cu fete bisericesti. Asa-i trebuie lui Mazare daca a uitat sa inchida capacul la borcan.Interesant este ca in tot anul 2012,IPS Teodosie a facut campanie electorala pentru PSD,pentru Mazare,Constantinescu,inclusiv pentru Remus Cernea. Acum,IPS Teodosie calatoreste in arca lui Cernea,distrugatorul de biserici.Sa vedem cum se va feri IPS Teodosie de muscatura sobolanului ateu.