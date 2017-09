Atenţie, şoferi ! Primăria a stabilit restricţii de circulaţie în zona Peninsulară

2

Ajunge!

Constanta a devenit un oras irespirabil, efectiv. Nu era deajuns ca e tot orasul blocat si asaltat de turisti toata vara, mai trebuie sa-l blocati si voi cu atatea evenimente in aer liber, la malul marii. Dar mamicile cu copiii sau cei care vor o gura de aer curat la mare, care sunt si din Constanta, unde sa se mai duca, daca voi, toata vara, ati adus spectacole si meciuri de baschet la Cazino. Acolo unde vrea si omul sa-si mai relaxeze creierii...dupa o zi de munca. E inacceptabil haosul pe care l-ati facut in oras cu aceste festivaluri si evenimente. Chiar nu gasiti alte locatii? Chiar noi, constantenii, nu mai avem loc sa vedem si noi marea in weekend, din cauza voastra! Noi trebuie sa o vedem cand e frig si suiera vantul, ca vara aglomerati voi zonele de promenada cu toate prostiile. Nici acum nu va potoliti? Macar in septembrie sa ne bucuram si noi de mare si putin aer curat!