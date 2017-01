Băsescu despre politicieni:

„Atât i-a dus capul!“

Ştire online publicată Vineri, 26 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la BNR, că lansează un „mesaj de ultim apel” către politicieni, pentru că anul viitor „s-ar putea să fie prea târziu”. Mesajul are doar două cuvinte, dar este foarte sugestiv: „Fiți responsabili!”. „Mă aflu aici, într-un sanctuar al economiei românești, la sediul Băncii Naționale. De aici lansez un mesaj către politicieni, un mesaj de ultim apel, pentru că la anul s-ar putea să fie prea târziu: fiți responsabili! Nu mai putem cheltui, cât am cheltuit pe vremea bulei imobiliare, care a adus mari venituri la bugetul de stat, și de consum exagerat”, a spus șeful statului, citat de Mediafax. Șeful statului a făcut referire și la „speranța” României pentru viitor. Singurul drum corect ar fi, în opinia președintelui, cel al dezvoltării prin investiții. În acest sens, Traian Băsescu a anunțat că există resurse, dar acest drum „nu poate fi abordat serios, atât timp cât nu-ți reformezi și optimizezi costurile de funcționare a statului și costurile sociale. Un stat care vrea să se dezvolte, dar cheltuiește 45% din venitul bugetului de stat în sistemul de protecție socială și 31% din veniturile bugetului de stat în salarizarea propriei sale funcționări, este un stat care nu are nicio șansă, nicio șansă să garanteze prosperitate cetățenilor săi sau să devină performant în acest grup de 27 de state, care înseamnă Uniunea Europeană”, a mai spus șeful statului. Președintele Traian Băsescu a ținut să îl asigure pe premierul Emil Boc de toată susținerea sa în demersurile sale de reformare a statului. „Avem un guvern care trebuie să preseze pentru modernizare, oricare ar fi costurile politice și îl asigur pe premier că are toată susținerea președintelui”, a spus Băsescu. „După intrarea în UE am putut vedea și simți ce înseamnă statul nereformat, statul ne-performant. Dacă pentru construcția inițială, oamenii politici nu sunt atât de vinovați, pentru că nu au știut, acum, când știu diferența dintre statul performant și statul neperfor-mant, devin vinovați”, a subliniat șeful statului. Nu au scăpat nici politicienii de tirul de critici al președintelui. El i-a învinovățit pe aceștia, printre altele, de dublarea salariilor, a pensiilor, inventarea a 222 de categorii de ajutoare sociale. „Atât i-a dus capul pe politicienii români în timp de creștere explozivă, este adevărat, artificială. Eh, s-a dezumflat”, a declarat Traian Băsescu.