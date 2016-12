Atacuri fără precedent la adresa Curţii Constituţionale (comunicat)

1

se agita spiritele

Se tulbura apele si se agita spiritele Ce repede a luat pozitie Curtea Constitutionala cand Basescu este aproape de suspendare ! Cat de vehement se invoca apararea Constitutiei tarii , "a drepturilor omului " ? Ma intreb ca un simplu cetatean al acestei tari ,de ce cei de la inalta si distinsa curte nu au luat pozitie cand Constitutia a i fost ncalcata in mod flagrant de atatea ori ? TRapadusii lui Basescu ,invoca drepturile omului dar de fapt apara o clientela politica ,care stie sa le plateasca bine serviciile De ce aceasta Curte nu a luat pozitie ,cand oamenii mor de foame si de frig in case ,cand rata sinuciderilor e atat de alarmanta ? Cand bolnavilor de cancer si de alte maladii grave li se iau dreptul de a -si putea procura medicamente ? Suntem statul cel mai aproape de Venezuela unde drepturile fundamentale ale omului sunt flagrant incalcate Ne este incalcat dreptul la viata ,la munca ,la sanatate si invatamant Si ni se vinde gogorita ca suntem stat de drept ? Nu d-lor ! Suntem stat in stat ,aparat de o justitie corupta si nedreapta ale caror sfori sunt trase cu dibacie de securista Macovei Rusine magistratilor ,care apara din rasputeri clanul basist ! Sa se teama acesti corupti de furia poporului ,care este si va fi puterea supreme in stat !