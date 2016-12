Aşteptările noului ministru al justiţiei în relaţia cu Traian Băsescu

1

Mona si Justitia

Era bine daca dna Mona ar fi vorbit si despre asteptarile cetatenilor.Despre faptul ca intentioneaza sa actioneze pentru cresterea increderii oamenilor in Justitie si ca aceasta nu este facuta doar pentru avocati si magistrati.Universitatile dau anual mii de licentiaiti in drept,pentru comertul de avocatura,iar dreptul ramane in continuare inaplicabil.Numarul proceselor creste zilnic si durata lor deasemenea.Sa ne asigure dna Mona ca Justitia va fi ferita de amestecul politicii si ca va actiona ferm pentru dreptate si adevar si impotriva coruptiei.Va trebui sa ne demonstreze ca magistratii nu formeaza o lume privilegiata in sanul unui popor framantat si zguduit de tragedii personale si drame obstesti.P.Pandrea,un eminent jurist a scris:"Intr-o societate de tranzitie si suferinda,legea este o imposibilitate si o ipocrizie.Ea se aplioca mereu contra saracilor.Clasa dominanta in sistemul capitalist este rareori pedepsita" .Nu-l putem omite nici pe Zeletin : " In Romania,cei ce au strans averi nu sunt muritori de rand,ce stau sub legi,ci fericiti ai soartei,ce stau deasupra legilor.Ei fac politica,creaza legile,impart dreptatea.Pedepsirea unor astfel de oameni nu poate fi decat rezultatul unei revolutii social-politice.Pe calea obisnuita este exclusa" .Sa vedem dna Mona ce ne veti oferi in afara de moda si plimbari cu masina.Va uram succes.