"Aşteptările noastre sunt legate de voturile românilor, pentru că PSD a mai reuşit să ridice această ţară"

Deputatul Mircea Dobre:

"Așteptările noastre sunt legate de voturile românilor, pentru că PSD a mai reușit să ridice această țară"

Ştire online publicată Luni, 28 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- În primul rând, mai am 40 de proiecte care sunt pe procedura parlamentară și doresc să le duc la bun sfârșit. Unul din proiectele importante este cel privitor la transmiterea stadionului „Farul" din Constanța de la Ministerul Tineretului și Sportului în domeniul Public al Municipiului Constanța. Alte proiecte importante vizează modificarea legii 31/1990 privind societățile comerciale, completarea legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor și proiectul de lege privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embrio-transfer.- Prin această lege, se urmărește stabilitatea financiară a economiei prin asigurarea unui tratament fiscal echitabil care să respecte principiul proporționalității. Această nouă modalitate de impozitare, aplicabilă agenților economici din sectorul turistic și alimentație publică, înlocuirea impozitului pe profit cu acest impozit specific, va conduce la promovarea unei etici în afaceri, prin eliminarea concurenței neloiale, creșterea conformării voluntare și stimularea investițiilor.- Toate sectoarele de activitate sunt importante pentru dezvoltarea economică a României, dar noi urmărim, prin acest program de guvernare, să fie mai mulți români în clasa de mijloc și să aducem creștere economică în buzunarele românilor. Ne dorim ca tinerii și toți românii să rămână în țară, pentru că aici au un viitor mai bun. Am avut rezultate pentru români între 2012 și 2015, o vom face din nou. În perioada respectivă de guvernare am crescut salariul minim pe economie cu 50%, de la 700 la 1.050 de lei și ne propunem, pentru următoarea perioadă de guvernare, să îl creștem cu 40%, de la 1.250 la 1.750 de lei. În aceeași perioadă, 2012-2015, salariile bugetarilor au crescut cu 66%, iar acum ne propunem majorarea salariilor acestora cu 56%. Pensiile au crescut între 2012-2015 cu 19% și propunem creșterea acestora pentru 2017-2020 cu 60%. Din prezentarea măsurilor de mai sus, rezultă că pentru 2017-2020 Partidul Social Democrat nu are o abordare populistă și exagerată, cum susțin contracandidații noștri, din contră, ne conferă legitimitate, prin faptul că demonstrăm că am făcut așa ceva când am fost la guvernare. De asemenea, trebuie să nu uităm că în perioada 2012-2015 România a avut un acord cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană preluat de la guvernarea PDL, care acum se află în noul PNL, iar prin acest acord era stabilit pragul maxim de alocare din Produsul Intern Brut pentru salarii și pensii.- Așteptările noastre sunt legate de voturile constănțenilor, românilor, pentru că Partidul Social Democrat a mai reușit să ridice această țară, guvernarea noastră pregătind accesul României în Uniunea Europeană. Mai târziu, în guvernarea 2012 - 2015, am reușit să readucem țara pe creștere economică și să creștem nivelul de trai al românilor. Salariile și pensiile au crescut, România a ieșit din criza economică, au fost redeschise spitale și foarte multe școli au fost modernizate. (P.E.)