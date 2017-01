„Aştept până pe 5 august să fie luată în calcul cererea mea privind candidatura“

Monica Macovei:

„Aștept până pe 5 august să fie luată în calcul cererea mea privind candidatura“

Europarlamentarul PDL Monica Macovei a declarat, ieri, că până pe 5 august are răbdare și așteaptă să-i fie luată în calcul cererea de a fi inclusă în procesul de selecție a candidaților dreptei pentru prezidențiale.„Când vrei să câștigi alegerile, trebuie să te duci cu cel mai bun general”, a susținut Monica Macovei.În opinia sa, candidații la prezidențiale nu trebuie să se decidă „în biroul unor partide”, ci întrebând oamenii.„Am cerut să fiu inclusă în procesul de selecție a noii realități politice, a noii construcții de dreapta, și am fost refuzată până acum, până în acest moment. Eu sunt calmă, eu am răbdare până pe 5 august, când se încheie procesul de sondare, de analiză sociologică, am înțeles. Aștept, poate că vor face, cred că e obligatoriu să facă acest lucru, dacă vor să câștige alegerile forțele de dreapta, cum și eu vreau”, a precizat Monica Macovei.