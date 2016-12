„Aştept o decizie favorabilă aderării la Schengen”

„Aștept o decizie favorabilă aderării la Schengen”

Șeful diplomației române, Titus Corlățean, a afirmat că așteaptă o decizie favorabilă aderării României la Schengen până la sfârșitul acestui an, arătând însă că Berlinul condiționează hotărârea de evoluțiile pozitive privind Mecanismul de Cooperare și Verificare din justiție, în timp ce Parisul ne sprijină, chiar dacă are o poziție "mai puțin manifestă"."Eu personal, fără să plusez, fără să ridic iarăși standardele, cum s-a întâmplat în anii anteriori, aștept o decizie favorabilă înainte de finalul acestui an, dacă continuăm în acest ritm și în acest climat de stabilitate politică în România, care contează foarte mult", a afirmat oficialul român, citat de Agerpres.