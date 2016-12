Astăzi este ultima zi în care pensionarii pot opta pentru pensie sau salariu

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi este ultima zi în care pensionarii care sunt și bugetari și obțin prin cumularea celor două venituri peste 1.693 de lei pot opta pentru pensie sau salariu, pentru cei care nu își exprimă opțiunea urmând să înceteze de drept raporturile de muncă. Potrivit Legii 329/2009, cumulul pensiei cu veniturile salariale poate fi realizat numai în situația în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, care în 2009 este de 1.693 de lei. Astfel, pensionarii care sunt și bugetari trebuie să opteze, în scris, între suspendarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție sau să precizeze, dacă iau și alte pensii decât cea din sistemul public, pe care dintre ele o mențin în plată. „Neîndeplinirea obligației de opțiune în termenul prevăzut de lege conduce la încetarea de drept a raporturilor de muncă”, precizează Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale. Prevederi se aplică atât pensionarilor care cumulează pensia cu salariul la data intrării în vigoare a noilor măsuri, cât și persoanelor care devin pensionari cumularzi după intrarea în vigoare a acestora. Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public de pensii, cât și din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, după caz, numai din sisteme neintegrate, la determi-narea plafonului se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor. În situația în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate numai cu una din pensii, al cărei cuantum se situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.