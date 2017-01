„Asta mai rămăsese, să ghetoitizeze Tomisul!“

Consilierii locali vor trebui să decidă în ședința Consiliului Local ce va avea loc, joi, dacă sunt de acord cu hotărârea privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente Campusului Social Henri Coandă-strada Ștefăniță Vodă”. În acest context, locuitorii cartierului Tomis Nord sunt speriați de ideea creării unui „epicentru de infracționalitate” prin aducerea mai multor oameni fără case în cartierul de containere pe care Mazăre îl are în plan. Mai mult, pe Internet a fost inițiată și o petiție denumită „Nu vrem ghetou de containere la Grăniceri” care a fost deja semnată de peste 100 de persoane din zona respectivă. Oamenii își arată indignarea față de această inițiativă atât pe pagina de Internet unde este publicată petiția, cât și la fața locului, în cartierul unde va fi amplasat campusul social. „Nu este posibil ca primăria să facă așa ceva... fără să consulte cetățenii acestor cartiere”, spune Daniela Adochiei. „Nu suntem de acord ca în Tomis Nord, cartierul cel mai apropiat de Mamaia, să existe un ghetou care să destabilizeze liniștea și siguranța zonei. Abia am scăpat de țigăniile de târguri de legume și de mașini care dădeau o notă proastă în fiecare duminică. Avem și noi un cuvânt de spus: NU!!!”, și-a exprimat doleanța și Sorin Stancu. „Nu sunt de acord! Asta mai rămăsese, să ghetoitizeze Tomisul!”, declară un alt locuitor al cartierului. „Acest ghetou este inuman! Nicidecum o protecție socială! Creează un fel de cartier rău famat care mai mult izolează oamenii între ei (...) stimulează violența acestora, stimulează organizarea lor în găști infracționale”, afirmă Viorel Dumitrescu. Și Rodica Emilia are un punct de vedere cu privire la acest proiect social care va fi suportat din banii constănțenilor. „Sunt atât de multe familii care își doresc o casă, tineri și vârstnici, și nu vine nimeni să le ofere gratis nimic. Și, pentru acești oameni care nu doresc nici măcar să muncească, cărora le place trândăveala și cerșitul, trebuie să vină primăria să le dea casă degeaba. Pentru ce?”, se întrebă Rodica Emilia. „Nu cred că puteți să-i ajutați pe acești oameni defavorizați în această manieră, domnule primar Mazăre. Ca să-i adunați la un loc cred că le-ar face mai mult rău decât bine. Ei au nevoie în primul rând să-și câștige încrederea în ei înșiși. Dumneavoastră aveți ne-voie să cheltuiți banii contribuabililor cât mai rațional posibil, deci trebuie să-i ajutați sub forma unei baze de plecare și apoi să-i lăsați să se descurce singuri”, spune Robert M. Primele containere date în folosință, înainte de campania electorală Cu toate acestea, se pare că primarul Radu Mazăre nu ține cont de doleanțele oamenilor. Mai mult, acest program a fost declarat „obiectiv de interes public local”, deși oamenii din zonă reclamă că nimeni nu a venit să vorbească cu ei, să le explice despre înființarea acestui ghetou de containere și să le asculte nemulțumirile. „Normal că nu vine să vorbească cu noi, dacă era campanie elec-torală să vezi ce-i alergau picioarele pe aici”, a spus una dintre locui-toarele din zonă. Drept urmare, la inițiativa pri-marului, în ședința Consiliului Local de joi, consilierii locali vor trebui să decidă dacă sunt de acord cu hotărârea privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente Campusului Social Henri Coandă- strada Ștefăniță Vodă”. Mai mult ca sigur, proiectul va fi aprobat, astfel că, vrând-nevrând, cetățenii din Tomis Nord se vor face vecini cu toți „amărâții Constanței”, așa cum i-a numit Mazăre. Costurile acestui proiect vor fi suportate din bugetul local, adică din banii constănțenilor. Primele 504 containere vor fi date în folosință în luna martie a anului viitor, adică cu puțin timp înaintea campaniei electorale pentru alegerile locale care vor avea loc în iunie 2012.