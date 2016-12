Asociaţia Pro Democraţia stă cu ochii pe referendum

Asociația Pro Democrația stă cu ochii pe referendum

Ca si in cazul scrutinelor anterioare, Asociatia a acreditat observatori, care vor monitoriza procesul de votare incepand cu ora 6, pana la finalizarea procedurilor de centralizare a voturilor in sectiile de votare. APD a propus spre acreditare un numar de aproximativ 400 de observatori. Rolul acestora este de a asigura respectarea procedurilor legale si de a descuraja frauda electorala. Datorita perioadei scurte de recrutare a observatorilor, APD a modificat strategia de observare pentru scrutinul din 29 iulie organizand, in special, echipe mobile care vor monitoriza procesul electoral in mai multe sectii de votare pe durata zilei de vot. In acest sens, solicitam membrilor birourilor electorale sustinerea in conditii optime a activitatii observatorilor si respectarea drepturilor acestora, fara exceptie.In plus, Asociatia Pro Democratia pune la dispozitia cetatenilor linia Telverde cu acces gratuit 0800.070.100, care va functiona sambata intre orele 8 si 20 si duminica intre 7 si 23 si care va permite celor interesati sa solicite informatii referitoare la modul de desfasurare a referendumului, dar mai ales sa raporteze fraude si nereguli. Serviciul poate fi accesat la nivel national din rețelele Romtelecom, Orange, Vodafone și Cosmote.De asemenea, sesizarile pot fi depuse si on-line la adresa web www.alegericorecte.ro. Reclamatiile vor fi preluate si transmise institutiilor relevante care pot solutiona problemele raportate de dumneavoastra, precum Politia sau Biroul Electoral Central.Redam in cele ce urmeaza cateva dintre metodele care pot contribui la fraudarea procesului de vot:Votul multiplu pe listele suplimentare, combinat cu “turismul electoral”, care implica transportarea organizata a cetatenilor catre sectiile de vot.Utilizarea urnelor mobile de catre persoane care nu s-au inscris in prealabil la cea mai apropiata sectie de votareMita electorala - promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase in scopul de a determina alegatorul sa voteze sau sa nu voteze in cadrul referendumuluiReținerea buletinului/carții de identitate de catre angajatori sau institutii publice pentru ca votantul sa se afle in imposibilitatea de a vota in ziua referendumului.Recomandam tuturor cetatenilor sa isi manifeste responsabil si corect dreptul de vot si sa sesizeze prin mijloacele puse la dispozitie de catre Asociatia Pro Democratia neregulile si fraudele identificate.Pentru informații suplimentare legate de TelVerde, pagina www.alegericorecte.ro și monitorizarea referendumului, va rugam sa il contactati pe Septimius Parvu, Director adjunct, pe adresa de e-mail septimius.parvu@apd.ro sau la numarul de telefon 0751.194.713.