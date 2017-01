Asistenta Gabriela Camelia Harton, cetăţean de onoare al oraşului Năvodari

Asistenta Gabriela Camelia Harton, cetățean de onoare al orașului Năvodari

Aleșii Consiliului Local Năvodari s-au întrunit, zilele trecute, pentru ultima ședință ordinară din acest an, dar se aflau încă sub imperiul emoției produsă de înmormântarea celui mai nou cetățean de onoare al orașului Năvodari, Gabriela Camelia Harton.De altfel, eroina Năvodariului a constituit principalul subiect al ședinței de consiliu de azi, care a debutat cu un moment de reculegere. Consilierii locali au modificat regulamentul prin care era acordat titlul de cetățean de onoare al orașului, pentru că nu prevedea acordarea, post-mortem, a acestui titlu. Apoi, au aprobat acordarea, post-mortem, a titlului de cetățean de onoare al orașului Năvodari, Gabrielei Camelia Harton, asistenta medicală de pe elicopterul SMURD care s-a prăbușit în urmă cu câteva zile în apa rece a lacului Siutghiol.„A apărut această situație. Cei de la Litoral TV și o parte dintre consilieri mi-au solicitat emiterea acestui titlu. Am modificat regulamentul și am acordat acest titlu onorific, de cetățean de onoare, post-mortem, Gabrielei Camelia Harton”, a afirmat Florin Chelaru, viceprimarul orașului Năvodari.Aleșii locali nu au uitat nici de urmașii eroinei din Năvodari. Ei au aprobat acordarea unui ajutor financiar de 20.000 lei pentru fetița Gabrielei, care, în urma decesului mamei, a rămas orfană de ambii părinți.Pe ordinea de zi, s-au mai aflat aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2015. Aleșii locali au stabilit ca acestea să rămână și anul viitor la nivelului anului 2014, cu excepția taxei de salubrizare, care crește cu un leu pe lună pentru o persoană. Consilierii locali au stabilit totodată ca taxa de administrare a locurilor de veci din Năvodari să scadă de la 60 lei, cât era până acum, la 15 lei.