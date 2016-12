"Asfaltarea drumurilor din Saligny este cea mai mare urgenţă"

Viceprimarul Nicolae Țeleneanu:

"Asfaltarea drumurilor din Saligny este cea mai mare urgență"

La fel ca și în alte comune din județ, și reprezentanții administrației publice din Saligny s-au pregătit pentru sărbătorile de iarnă, însă mai puțin ca în alți ani, deoarece s-au axat mai mult pe investițiile din localitate care necesită destul de mulți bani.„Chiar dacă avem foarte mult de lucru - de exemplu, domnul primar Ion Beiu aleargă toată ziua pe la diverse ședințe, ba după obținerea de fonduri, ba după avize pentru investițiile începute -, nu am uitat că vin sărbătorile. Am împodobit comuna cu ghirlande, dar nu s-a făcut o investiție prea mare. Am preferat să le folosim pe cele din anii trecuți, am mai și cumpărat câteva, și asta deoarece ne-am axat mai mult pe investițiile din comună ce necesită fonduri mai mari. În schimb, nu am uitat de cei mici, astfel că toți cei 285 de copii au primit pachete cu dulciuri de calitate. Fiecare pachet a avut valoarea de 35 de lei”, a declarat viceprimarul comunei Saligny, Nicolae Țeleneanu.El a precizat că investițiile sunt prioritare și a spus că, zilele următoare, se va face recepția Căminului Cultural de la Saligny. În plus, lucrurile au început să intre în linie dreaptă la Căminul Cultural din satul Ștefan cel Mare.„Deși, inițial, prima licitație a fost cu ghinion, deoarece firma care o câștigase a intrat la scurt timp în insolvență, acum lucrurile au intrat în linie dreaptă. Practic, a fost reluată licitația, iar firma care a intrat în posesia lucrării a și început treaba și a turnat fundația. Cu toate acestea, lucrarea va fi sistată până în primăvară. Valoarea proiectului, derulat cu bani de la bugetul local, a fost estimată la 1,7 milioane de lei”, a mai spus viceprimarul Nicolae Țeleneanu.El a adăugat că un alt proiect important pentru comună vizează asfaltarea tuturor străzilor din Saligny, Ștefan cel Mare și Făclia, sate ce fac parte din comună.„Asfaltarea drumurilor din comuna Saligny este cea mai mare urgență. Lucrările propuse în acest proiect constau în reabilitarea și modernizarea străzilor în localitatea Ștefan cel Mare, cu o lungime totală de 8,80 km, în localitatea Saligny, pe o lungime totală de 12,24 km, iar în localitatea Făclia, pe 5,76 km. Aceste drumuri care vor fi asfaltate vor face legătura și cu drumul de exploatare agricolă, care a fost deja finalizat”, a mai explicat viceprimarul Nicolae Țeleneanu.Valoarea acestui proiect se ridică la aproximativ 28 milioane de lei și este realizat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.v v vÎn același timp, viceprimarul se declară încântat de faptul că, în sfârșit, lucrările de la biserica din Făclia ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului sunt finalizate în proporție de 95%.„Sperăm ca, până la Crăciun, să facem recepția la biserica construită în satul Făclia. În funcție de resursele bănești avute la dispoziție, vor fi achiziționate și scaunele și alte obiecte de cult bisericesc”, a adăugat Țeleneanu.Totodată, el a mai adăugat că și capela mortuară din satul Ștefan cel Mare a fost finalizată și, practic, acum poate fi folosită. Ca spațiu, are o cameră unde se va ține decedatul, o bucătărie dotată corespunzător cu tot ce trebuie pentru parastas, o toaletă și o sală de mese.