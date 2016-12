Şase pentru Primăria Eforie. Câştigă Brăiloiu al patrulea mandat?

4

EFORIE TREZESTE TE

ACTUALUL EDIL A CISTIGAT IN 2012 cu ajutorul famililor de etnie roma care si au adus rudele din provincie si carora eilul lea facut viza de flotant perfect legal numai ca au votat cu el in schimbul promisiunilor de a permite desfasurarea unor afaceri econ pe periada verii !AU FOST IN NR DE500 si asa o sa cistige mereu!