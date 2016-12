„Aş fi un preşedinte care să asigure respectarea legii!“

Cătălin Predoiu, declarații la Constanța:

„Aș fi un președinte care să asigure respectarea legii!“

Prim-vicepreședintele Partidului Democrat Liberal, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, a fost prezent, vineri, la Constanța, unde a susținut o conferință de presă alături de senatorul Gigi Chiru, președintele Organizației Județene a PDL Constanța.„Am lângă mine un om de calitate, pe care-l consider un model politic; noi, democrat-liberalii, ne dorim să ajungă președintele României”, a spus Gigi Chiru despre Că-tălin Predoiu.La rândul său, Predoiu a declarat că se află pentru a treia oară de la începutul acestui an la Constanța și că se află în continuarea campaniei prezidențiale după ce, în urmă cu nouă luni, 140.000 de democrat-liberali l-au votat ca și candidat al PDL la Președinție.În altă ordine de idei, el a spus că alegerea sa de către membrii de partid ca și candidat demonstrează că în interiorul partidului există democrație. În acest context, el a făcut o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în PSD, unde nu există competiție internă.„Victor Ponta și-a anunțat candidatura la prezidențiale, însă nu a respectat statutul partidului, deoarece nu s-au făcut alegeri interne. Stau și mă întreb: dacă nu respectă statutul propriului partid al cărui lider este, ce va face în situația în care ar ajunge președintele României cu litera Constituției?”, a spus Cătălin Predoiu.Pe de altă parte, în ceea ce privește competiția din PNL-PDL ce vizează desemnarea candidatului la Președinție dintre Klaus Iohannis și Cătălin Predoiu, oaspetele de la Constanța a spus că nu ține cont exclusiv de sondaje, deoarece are deja dovada că 140.000 de membri de partid îl preferă pe el.Întrebat care ar fi argumentele ce ar pleda în favoarea lui și de ce consideră că ar fi un candidat mai bun decât Iohannis, Predoiu a prezentat mai multe atuuri.„Este o competiție colegială. Eu sunt de peste un an de zile în contact cu cetățenii. Este o campanie care a început încă din 2013. Îmi prezint viziunea despre România, prezint soluțiile pe care le am, prezint modul în care văd eu mandatul prezidențial începând din 2014. Atuurile mele țin de experiența mea în domeniul privat și în domeniul public. În cei patru ani de ministeriat la Justiție, am lucrat în inima statului român, am lucrat cu toate puterile statului, am realizat o agendă care înseamnă finalizarea cadrului legislativ al justiției, cele 18 legi pe care le-am trecut prin Parlament, am consolidat independența justiției și, nu în ultimul rând, am dezvoltat o foarte bogată agendă externă cât timp am fost interimar la Ministerul Externelor. Am avut multe misiuni diplomatice bilaterale în străinătate, am participat la Consilii Europene, Consilii JAI, consilii ale miniștrilor de externe, consilii NATO, consiliul NATO-Rusia, am foarte multe relații și în Europa, și în lume, am bune relații în Statele Unite, înțeleg mediul privat, am o viziune despre România și despre ce trebuie să fac ca președinte. Cred că sunt atuuri care mă vor ajuta să candidez și să înving”, a spus Cătălin Predoiu.Pe de altă parte, el a spus că, orice s-ar întâmpla, adică în situația în care Iohannis va fi desemnat candidat, el îl va susține și va sta în spatele său pentru a-i acorda sprijinul la nevoie, chiar și în situația în care ar fi nevoie de desemnarea unui premier.Totodată, întrebat ce fel de președinte al țării va fi în caz că va ajunge la Cotroceni, Predoiu a răspuns scurt: „Aș fi un președinte care să asigure respectarea legii!”.