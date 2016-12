Arhiva CNSAS va contribui la un muzeu al comunismului în România

Președintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, că arhiva Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) va contribui la realizarea unui muzeu al comunismului în România, subliniind că este nevoie de o studiere mult mai atentă și de o reconciliere cu istoria recentă. Am dorit să fac o vizită la arhivele CNSAS fiindcă aici se găsește documentarea pentru o parte foarte importantă din istoria noastră. Sunt foarte bucuros că am fost așteptat de conducerea CNSAS, care mi-a prezentat foarte multe lucruri interesante, modul în care este construită și exploatată această arhivă, cât și problemele cu care se confruntă. Cu siguranță că multe dintre aceste probleme pot fi relativ ușor rezolvate. Am înțeles că și aici avem de-a face cu o problemă de fonduri și cred că aceasta este una dintre problemele care se pot rezolva relativ ușor, pentru a permite modernizarea arhivei și eficientizarea muncii atât a oamenilor care se ocupă în mod curent de arhivă, cât și a cercetătorilor care vin să studieze anumite spețe. Este un lucru care se leagă de o idee de-a mea un pic mai veche, dacă pot să spun veche în ghilimele. Am enunțat acum câteva luni de zile un concept la care țin în continuare, un muzeu al comunismului în România, și cu siguranță această arhivă va contribui și cu piese la acel muzeu, dar și cu concepte și cu concluzii", a spus șeful statului, citat de Agerpres.