ARD susţine în continuare modificarea Constituţiei

ARD susține în continuare modificarea Constituției

Președintele Partidului Forța Civică, copreședinte al Alianței România Dreaptă, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat marți că ARD susține în continuare modificarea Constituției, astfel încât Legea fundamentală să definească "foarte bine" competențele Executivului și să cuprindă prevederile Tratatului fiscal european."Interesul ARD este de a discuta despre rescrierea Constituției. Este o chestiune despre care s-a făcut vorbire în ulima vreme, dar subiectul a revenit cu putere în atenția publică, în atenția mediului politic, în vara acestui an, pe fondul turbulențelor politice. Rescrierea Constituției pretinde consens politic. Rescrierea Constituției pretinde interes cetățenesc. Nu se poate să gândim rescrierea Constituției de către o minoritate politică. Credem că o nouă Românie are nevoie de o nouă Constituție, în așa fel făcută încât să evite situațiile prin care a trecut România în această vară", a declarat copreședintele ARD, marți, într-o conferință de presă.Potrivit lui Ungureanu, viitorul text al Constituției va trebui să elimine "echivocul de interpretare" și să definească "foarte bine" rolurile și competențele "diferitelor etaje" ale Executivului, fie că este vorba de Administrația Prezidențială sau de primul-ministru.El a mai afirmat că este nevoie de o Lege fundamentală care să ofere răspuns la întrebările care, în mod natural, au apărut în ultimele șase luni - "cine reprezintă pe cine?", "cum poate fi reprezentată România?"."Credem într-o Constituție nouă al cărui text să facă vorbire clară despre rostul și conținutul coabitării politice. Coabitarea politică nu poate fi făcută împotriva unei națiuni, coabitarea politică este soluția găsită pentru reprezentarea intereselor tuturor cetățenilor, nu doar a unei părți a națiunii române", a susținut Mihai Răzvan Ungureanu. El a adăugat că ARD are în vedere o Constituție care să preia în text prevederile cu privire la ceea ce România s-a angajat să facă în plan extern."De exemplu, prevederile Tratatului fiscal european despre care programul de guvernare al USL nu face în niciun caz vorbire. Tratatul fiscal european este deja semnat de România", a subliniat Ungureanu.