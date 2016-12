Aranjamente şi jocuri de culise în PDL Constanţa

1

arta compromisului

Toti facem compromisuri si toti ne compromitem (uneori)in viata.Politica se preocupa de conflictele dintre grupurile de interese angajate in lupta pentru putere.Este si arta de a obtine prin mediere si COMPROMIS,cat poti mai mult pentru grupul de interese pe care-l reprezinti.Compromisul poate avea rezultate favorabile dar poate duce si la degenerare individuala asa cum de ex este in cazul lui Constantin,care aspira la presedintie doar pentru ca are mult timp liber sa taie frunza la caini si s-o distribuie prin anumite carciumi.Din poză se vede ca "documentul" pe care-l tine in mana l-a pus pe ganduri si este evident ca nu intelege nimic din ce scrie acolo.Oricum,Constantin stie ce inseamna compromisul si-l poate consilia pe Chirila.