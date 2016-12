„Ar trebui ca în Constituţie să revenim la ceea ce înseamnă eliminarea traseismului politic”

„Ar trebui ca în Constituție să revenim la ceea ce înseamnă eliminarea traseismului politic”

Dacă vrem să avem o clasă politică puternică fără niciun fel de dubii, cred că ar trebui ca în Constituție să revenim la ceea ce înseamnă eliminarea traseismului politic, a declarat președintele Partidului Conservator, Daniel Constantin.El a spus că nu există nemulțumiri vizavi de înscrierea unor foști democrat-liberali în PNL, ci puncte de vedere.„Nu sunt nemulțumiri, sunt puncte de vedere pe care și le-au exprimat cu toții, cred că trebuie să revenim la ceea ce am spus și în campanie și am spus în permanență - trebuie să ne uităm nu neapărat la ceea ce s-a întâmplat, pentru că trebuie să ne uităm la viitor și, dacă vrem să avem o clasă politică puternică fără niciun fel de dubii, cred că ar trebui ca în Constituție să revenim la ceea ce înseamnă eliminarea traseismului politic”, a subliniat liderul conservatorilor, înaintea ședinței USL.Daniel Constantin a spus că nu este îngrijorat atât timp cât funcționarea USL este impecabilă, așa cum este în momentul de față.„Și, cred că, fără să exagerez, va fi mulți ani de acum înainte”, a adăugat Constantin.De altfel, potrivit Agerpres, PC dorește să se consolideze, având principal obiectiv ca în 2016 să fie un partid puternic, care să aibă mulți aleși la nivelul Parlamentului și mult mai mulți aleși locali decât are în prezent.