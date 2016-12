Senatorul Gigi Chiru:

„Ar fi grav dacă la Cotroceni ar ajunge cineva cu dublă personalitate“

Senatorul Colegiului 4 din Constanța, Gigi Chiru, a susținut în Parlament declarația politică în care se referă la necesitatea depunerii unui certificat medical din care să reiasă că cei care doresc să fie aleși în funcția de președinte al României sunt sănătoși, atât fizic, cât și psihic. Declarația politică poartă titlul „Depunerea certificatului medical înainte de alegeri, a candidaților la președinție“.În declarația susținută în plenul Senatului, parlamentarul constănțean s-a referit la diagnosticul pe care l-a dat de curând psihiatrul Florin Tudose lui Victor Ponta - deputatul, primul-ministru și candidatul la președinția României.„Diagnosticul psihiatrului subliniază dedublarea personalității omului politic Victor Ponta. Mai mult de atât, acest lucru atrage, după sine, legiferarea obligativității unui certificat medical la depunerea candidaturii, celor care doresc să ocupe funcția de președinte al României. Deși nu doresc să iau ca reper diagnosticul psihiatrului Tudose, totuși această reacție a unui specialist în domeniu ar trebui să ne pună pe gânduri, căci în acest an electoral, candidații, indiferent cum se numesc ei, ar trebui să depună și certificatul medical prin care se atestă sănătatea lor. Ar fi foarte grav dacă am permite ca la Cotroceni să ajungă cineva care are dublă personalitate. Ziua ar fi președinte, iar noaptea cine știe cu ce se va ocupa. Sau, în timp ce ar negocia cu americanii, ar avea impresia că se află în Moscova”, a spus parlamentarul constănțean.Gigi Chiru a subliniat faptul că, în România, analizele medicale sunt cerute la angajare, la obținerea unui permis de muncă și ar fi necesar ca regula să fie extinsă, iar candidaților la președinție să li se ceară și dosarul medical, înainte de alegeri.„Concluzionez, spunând că dedublarea personalității ne-ar putea costa încă cinci sau chiar zece ani de criză economică, scandal politic și neîncredere externă a României. Evident, cei care vor plăti această eroare sunt cei care așteaptă o Românie puternică”, a mai spus Chiru în declarația politică susținută la Parlament.În final, senatorul Gigi Chiru, președintele organizației județene Constanța a Partidului Democrat Liberal, i-a adresat o întrebare lui Victor Ponta: „Dacă ziua purtați costum protocolar de președinte, să ne așteptăm ca seara să vă costumați caraghios ca Radu Mazăre, în faraon, sultan, ofițer nazist sau Ștefan cel Mare?”.