Şapte studenţi, în practică la cabinetul senatorului Gigi Chiru

Șapte studenți, în practică la cabinetul senatorului Gigi Chiru

Parlamentarul constănțean Gigi Chiru i-a invitat pe tinerii din Constanța să se alăture, pe perioada verii, echipei sale, pentru a se implica la cabinetul senatorial și pentru a învăța cum se derulează activitatea parlamentară. Pentru participarea la programul de practică, au aplicat cu CV-uri mai mulți studenți și, după susținerea interviului, au fost selectate șapte persoane, pentru a lucra alături de senatorul constănțean. Aceștia studiază la Facultatea de Istorie și Științe Politice și la Facultatea de Drept, din cadrul Universității Ovidius din Constanța.Prima întâlnire cu Christian Gigi Chiru a avut ca scop prezentarea activității acestuia și a cabinetului său. Totodată, tinerii au avut ocazia să afle informații referitoare la funcționarea biroului de presă și au învățat cum să folosească anumite instrumente de comunicare.„Așa cum am mai spus, voi avea o vacanță parlamentară activă, în care îi voi avea alături de mine pe tinerii care doresc să facă practică la cabinetul senatorial. Am selectat șapte studenți, care vor învăța, sub îndrumarea mea și a echipei mele, cum funcționează acesta și cum lucrează echipa mea de comunicare, astfel încât tinerii vor putea să se familiarizeze și cu activitatea partidului. Am discutat cu ei, am aflat cu încântare care le sunt interesele și pasiunile și sunt bucuros să observ că sunt adolescenți serioși, care au dorința de a învăța. M-aș bucura ca acest program să devină un bun exemplu, astfel încât ei să poată pune în practică tot ce vor învăța aici, atât la facultate, cât și acolo unde va fi necesar. Vă spun că experiența practică este benefică și bine venită în rândul tinerilor, pentru că aceștia au ocazia să afle cum se deruleză activitatea politică. În acest fel, putem ajuta la formarea viitorilor consilieri ai partidelor politice, precum și la pregătirea tinerilor care își doresc o cariera în administrație”, a declarat senatorul Christian Gigi Chiru.