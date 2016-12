Aproximativ 300 de constănţeni au aderat la Fundaţia Mişcarea Populară

2

Se da spaga la judecatori ?

Daca a " aranjat " dosare , prin spaga cum spuneti , trebuie sa dati exemplae concrete. Numai afirmatiile nu au valoare. Stiti cum se face ; multi acuza la diverse emisiuni de coruptie , dar fara exemple concrete , spusele sunt apa de ploaie. Personal am simtit pe pielea mea ca un dosar a fost " aranjat " pentru ca solutia este de tot rasul , dar nu am argumente sa acuz. Simpla dovada ca solutia a incalcat Codul de procedura civila GROSOLAN este numai un motiv de petititie la Comisia Juridica a CSM , dar ea nu se mai modifica !!!! Deci asa cum se spune ... ramane cum am stabilit. Altceva trebuie rezolvat URGENT : RASPUNDEREA MAGISTRATILOR . Sanatate la toti !

Adăugat de : Juristu, 26 aprilie 2013

Buna selectie a facut MPopulara la Cta. Au ales-o pe Ovanesian in conducere. Foarte bine,este un exemplu de morala si prifesionalism. Poti apela cu...