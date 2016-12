Aproximativ 200 de membri au plecat din MP Constanţa

8

Democratie

Am participat alaturi de Liviu Popa la toate actiunile organizate de MP, sustinand pe teren candidatura domnului Palaz la primaria Constanta. Alaturi de Liviu Popa s-a inchegat un grup numeros de oameni inimosi care au batut strazile si blocurile Constantei, distribuind pliante cu candidatura domunului Claudiu Iorga Palaza. Nemultumirea mea si a altora a pornit de la modul in care domnul presedinte MP Palaz a refuzat sa solutioneze micul litigiu dintre domnul Antoniadis ( presedintele MP pe municipiu ) si domnul Trucu Daniel. Era atat de usor sa muncim in aceeasi echipa daca se renunta la orgolii si se ajungea la un compromis. Am plecat cu mare regret alaturi de Liviu Popa , un om modest si corect.