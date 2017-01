Aproape 3.000 de angajaţi din primăriile constănţene intră astăzi în grevă de avertisment

Aproape 3.000 de angajați din primăriile constănțene intră astăzi în grevă de avertisment

Angajații din administrația publică locală demarează, astăzi, o formă de protest prin care revendică păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor salariale din luna decembrie 2009. Concret, aproximativ 3.000 de angajați din primăriile constănțene sunt în grevă de avertisment între orele 08.00 și 10.00, interval de timp în care aceștia se află la locul de muncă, dar își întrerup programul de lucru. În acest interval, angajații, fie ei personal contractual, fie funcționari publici, nu vor oferi informații publicului și, mai mult, acesta din urmă nici nu va avea acces în instituții. Potrivit explicațiilor Antoanelei Dancu, purtătorul de cuvânt al sindicatului din Primăria Constanța, greva de avertisment de astăzi are ca scop retragerea, de către Executiv, a Ordinului 3242/2010 emis de Ministerul Finanțelor Publice și de cel al Muncii și Protecției Sociale, care are în vedere tăierea unor sporuri. „În cazul în care Guvernul nu va retrage ordinul comun al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ordinul 3242, care nu recunoaște legalitatea acordului colectiv, suntem dispuși să trecem la grevă generală, începând din 12 februarie”, a declarat Dancu. În plus, ea a ținut să precizeze și că Sindicatul angajaților din Primăria Constanța va participa, în calitate de membru afiliat al Federației Naționale a sindicatelor din administrație, la toate formele de protest organizate de acest for tutelar. Potrivit explicațiilor liderului Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa” Constanța, Ion Caraignat, din cele 70 de primării din județul Constanța, doar trei nu vor protesta astăzi. Este vorba de primăriile Pantelimon, Fântânele și Costinești. „Cei din Pantelimon nu sunt afiliați la «Cartel Alfa», iar Fântânele și Costinești nu au sindicat, dar protestăm și pentru ei, pentru că sunt colegii noștri, iar dacă nu are cine să-i reprezinte, îi reprezentăm noi”, a precizat Caraignat. Tot el a afirmat că celelalte 67 de primării vor intra la unison în această grevă de avertisment. În ceea ce privește, însă, angajații din Consiliul Județean Constanța, liderul „Cartel Alfa” a declarat, ieri după-amiază, că nu avea o confirmare de la aceștia vizavi de participarea lor la protest. Cât despre viitoarele acțiuni, Ion Caraignat a menționat că pe data de 9 februarie angajații din administrația locală sunt pregătiți să picheteze Ministerul Administrației și Internelor și pe cel al Muncii și Protecției Sociale pentru ca, pe 12 februarie, să fie declanșată greva generală.