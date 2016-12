Apartamente la mansardă şi teren pe insulă, de vânzare la Năvodari

Apartamente la mansardă și teren pe insulă, de vânzare la Năvodari

În perioada imediat următoare, primăria Năvodari va demara licitația pentru vânzarea imobilelor construite la mansardele blocurilor CONSIR, USAS și LEGMAS situate pe str. Mării. De asemenea, tot în această perioadă are loc licitația pentru vânzarea mai multor parcele de teren de pe Insula Ada.Astfel, licitația publică în vederea vânzării unui număr de 33 de apartamente se va desfășura în fiecare zi de luni din săptămână, începând cu 24 octombrie, ora 14.30, până la adjudecare, în sala de ședințe a Primăriei. Prețul de pornire al licitației este 1.602,02 lei pe metru pătrat, la care se adaugă TVA. Documentația pentru participarea poate fi ridicată de la sediul Primăriei, camera 17.Suprafețele locuințelor variază între 42 și 65,5 de metri pătrați, iar prețurile acestora sunt diferite în funcție de suprafață și încadrarea legală a viitorilor proprietari. Pentru apartamentele de 42 metri pătrați, cumpărătorii vor plăti 83.433 de lei, cu TVA-ul de 24% inclus, iar cei care se încadrează în Ordonanța Guvernamentală 200/2008, vor plăti 70.650 lei cu TVA de 5%. În ceea ce privește apartamentele de 65,5 metri pătrați, acestea vor costa 130.116 lei, respectiv 111.020 de lei pentru beneficiarii scutirii prevăzute prin ordonanța menționată.Primarul Nicolae Matei susține că știe că 33 de apartamente nu pot satisface multe familii, dar poate reabilita multe blocuri care vor putea folosi mai multor familii.În privința terenului pe insula Ada, licitația publică are ca scop vânzarea unor loturi cu destinația case de vacanță, pensiuni, mini-hoteluri. Aceas-ta va avea loc în fiecare zi de marți, începând cu 25 oc-tombrie, de la ora 15.00 și se va desfășura tot în sala de ședințe a primăriei.Prețul de pornire este de 130 lei pe metru pătrat, la care se adaugă TVA, iar documentația de participare poate fi depusă la sediul primăriei, camera 18. Pe insula Ada au fost scoase la vânzare 432 terenuri cu suprafețe cuprinse între 230 mp (preț 37.075 lei TVA inclus) și 360 mp (preț 58.032 lei TVA inclus).Primarul Nicolae Matei apreciază că Insula Ada face dovada că administrația locală își dorește să practice un turism de calitate, precum și intenția de a atrage cât mai mulți investitori.„Insula o avem trecută în do-meniul privat, niciodată nu am avut foloase, prin vânzarea ei se va introduce în circuitul turistic, iar Primăria orașului Năvodari va percepe taxe pe impozit teren, de construcții, de aproxi-mativ 80 miliarde lei“, afirmă reprezentanții primăriei.